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亞洲生技獎 翁啟惠、帝斯圖拉及DCB生技中心獲獎

中央社／ 台北21日電

亞洲生技大會國際委員會今天揭曉今年「亞洲生技獎」（2025 BIO AsiaAward）得主，個人獎由國際知名醣化學家、中研院院士翁啟惠及菲律賓博士帝斯圖拉（Raul V. Destura）獲獎；機構獎由DCB生技中心獲得。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，亞洲生技獎表彰個人或機構對亞太地區生技醫藥領域所做的傑出貢獻，包括在科技創新、產業發展、政策推動、公共衛生、區域合作等面向的具體貢獻。每年由各國相關協會學會或政府代表提名，經各國代表所組成的國際委員會審查、討論、投票所選出。今年共有來自11個國家的個人或機構獲得提名，最後由2位個人和1個機構獲獎。

亞洲生技大會說明，國際公認的醣化學領域權威翁啟惠，今年獲得個人，他在醣類與醣蛋白合成的開創性研究，改變了全球包括亞洲地區的科學、醫療與產業發展，他研發的合成複雜醣分子技術，為全球醣生物學與疫苗開發奠定了重要的基礎。

翁啟惠領銜研發「低醣廣效疫苗」及次世代抗體技術，目前已廣泛應用於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、癌症、自體免疫疾病等臨床試驗。

翁啟惠曾榮獲Wolf Prize（沃爾夫獎）、WelchAward、Tetrahedron Prize、Chemical Pioneer Award等多項國際大獎，經其發表超過700篇論文及指導栽培超過500位科學人才。

另一位個人獎得主為來自菲律賓的帝斯圖拉（RaulV. Destura），他長期致力於開發及推動亞太地區感染疾病的檢測診斷，尤其是研發及推廣各種簡易、快速、實用、低成本的檢測方法與工具，特別適合中低度發展國家及地區使用；他在感染疾病檢測及防治的普及化努力，對菲律賓及東南亞地區貢獻卓著。

帝斯圖拉所開發量產的登革熱檢測套組及COVID-19等即時診斷試劑，由於具有低成本及易操作的特性，得在短時間內提升發展中國家基層醫療檢測及應變的量能。

今年機構獎得主為台灣的財團法人生物技術開發中心（DCB），生技中心以其長期扮演生技學術界與產業橋樑及推動國際合作的貢獻獲得肯定。該中心已成功技轉17項創新技術、新藥、或新產品予產業界，研發領域橫跨新藥、疫苗、基因與細胞治療等新興醫療技術，並成功衍生成立了啟弘、台康、台灣生物醫藥製造等多家生醫新創公司，推動台灣研發成果商品化與臨床應用，並孵化逾200家生技新創公司，吸引眾多國際企業布局亞洲，協助新創接軌全球資本與市場。

今年亞洲生技大會的區域合作論壇將於7月23日上午在南港展覽館2館展開，除了美國、澳洲、加拿大、日本、比利時與印度等國分別各有該國產業研討會之外，還有各國聯合的論壇，共同討論「在當前地緣政治下的區域合作及商機」。

生技 翁啟惠

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