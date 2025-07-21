佳格挺攬前味全大將邱子權任總經理 雙核心領導成形

食品廠佳格今天發布高層人事異動，延攬前味全大將邱子權出任台灣總經理，協助深耕台灣本地市場發展；原執行長兼任總經理曹博睿則專任執行長，聚焦亞洲新興市場拓展，未來將形成雙核心領導。

曹博睿為佳格董事長曹德風之子，為集團第2代。2019年，曹德風布局接班，將執行長大位交由曹博睿接任，並兼任總經理。

佳格今天宣布，延攬台灣歐陸集團總裁邱子權接任台灣總經理。邱子權過去是味全大將，曾擔任味全台灣食品事業總經理，以及好食好事基金會、灃食公益飲食文化教育基金會執行長。

佳格表示，邱子權曾任職於國際大型檢測集團和台灣食品上市公司，累積卓越領導管理實績，並熟稔食品產業市場脈絡，也曾主導多個非營利公益基金會創立與運營，推動食農創新創業與飲食教育的跨域整合。未來邱子權將帶領佳格團隊持續深耕台灣，強化公司競爭優勢策略布局、營運銷售和行銷推廣，加速創新與數位化轉型，不斷探索新成長邊界。

佳格強調，此次組織調整是為了有效優化資源配置，也是佳格集團因應全球市場變革、強化企業韌性的戰略布局，未來曹博睿與邱子權將形成雙核心領導。曹博睿將放眼亞洲，專注於集團「全人全齡健康」的核心策略定位，致力開拓亞洲新興市場的成長動能。

佳格為台灣老牌食品廠，旗下擁有桂格、得意的一天、福樂、天地合補等知名品牌。