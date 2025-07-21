快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

佳格挺攬前味全大將邱子權任總經理 雙核心領導成形

中央社／ 台北21日電

食品廠佳格今天發布高層人事異動，延攬前味全大將邱子權出任台灣總經理，協助深耕台灣本地市場發展；原執行長兼任總經理曹博睿則專任執行長，聚焦亞洲新興市場拓展，未來將形成雙核心領導。

曹博睿為佳格董事長曹德風之子，為集團第2代。2019年，曹德風布局接班，將執行長大位交由曹博睿接任，並兼任總經理。

佳格今天宣布，延攬台灣歐陸集團總裁邱子權接任台灣總經理。邱子權過去是味全大將，曾擔任味全台灣食品事業總經理，以及好食好事基金會、灃食公益飲食文化教育基金會執行長。

佳格表示，邱子權曾任職於國際大型檢測集團和台灣食品上市公司，累積卓越領導管理實績，並熟稔食品產業市場脈絡，也曾主導多個非營利公益基金會創立與運營，推動食農創新創業與飲食教育的跨域整合。未來邱子權將帶領佳格團隊持續深耕台灣，強化公司競爭優勢策略布局、營運銷售和行銷推廣，加速創新與數位化轉型，不斷探索新成長邊界。

佳格強調，此次組織調整是為了有效優化資源配置，也是佳格集團因應全球市場變革、強化企業韌性的戰略布局，未來曹博睿與邱子權將形成雙核心領導。曹博睿將放眼亞洲，專注於集團「全人全齡健康」的核心策略定位，致力開拓亞洲新興市場的成長動能。

佳格為台灣老牌食品廠，旗下擁有桂格、得意的一天、福樂、天地合補等知名品牌。

布局 味全 總經理

延伸閱讀

藍罷免黃金周盧秀燕、韓國瑜等大將雲集 逾萬人到場相挺

中職／本季復出沒有時間點 江少慶的合約將讓悍將傷腦筋

影／棒棒堂小煜為中職開球 富邦與味全投手均壓制打擊

中職／退休倒數！精神領袖及代打之神 誰能接班林智勝與胡金龍

相關新聞

月薪5萬難買房 專家：全台同病相憐、未來恐有兩大隱憂

近年全台房價大幅上揚，民眾哀嚎越來越買不起房，亦有台中人直指「月薪只有5萬元，房價一坪卻要50萬元」，全向科技房產中心總...

房仲：以房養老貸款半數來自北北基 女屋主占近6成

台灣房屋集團趨勢中心整理金管會數據，以房養老貸款目前累計的9642件中，有4772件來自於北北基，等於有一半的案量都來自...

越南新法規上路 安特羅腸病毒疫苗送件布局東南亞

國光生技子公司安特羅生技公告，自行開發的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已由合作方越南國營公司VABIOT...

響應「丹娜絲風災募款專案」 會員到萊爾富捐款再送30 Hi 點

7月6日丹娜絲颱風席捲台灣，許多民眾的財產、家園及生活受到嚴重損害及影響，亟待協助重建，萊爾富響應衛生福利部「114年丹...

台灣虎航徵才運務員、商用機師等多個職缺

因應旅遊市場需求旺盛，並持續進行機隊汰舊換新計劃，台灣虎航（6757）21日宣布啟動徵才，除了廣招運務員及商用機師外，亦...

樹林101要來了！捷運土城樹林線LG16站聯開案今簽約、2032年完工

北捷運生活圈再升級！新北捷運工程局自辦的土城樹林線9處捷運開發案，目前3處已成功招商，21日與信義企業集團旗下信義開發完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。