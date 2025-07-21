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展現綠能實力！國際技能競賽專家參訪大同智能

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
大同智能接待奧斯卡等級的國際技能競賽( WSC）再生能源職類競賽經理人參訪太陽能案場。圖為大同智能楊澤欣副總經理(前排右一)與Mr. Fabio Lima de Deus(中)。業者／提供
大同智能接待奧斯卡等級的國際技能競賽( WSC）再生能源職類競賽經理人參訪太陽能案場。圖為大同智能楊澤欣副總經理(前排右一)與Mr. Fabio Lima de Deus(中)。業者／提供

大同（2371）集團旗下專業能源整合服務公司大同智能，長期致力於太陽光電與儲能系統建置，並配合國家政策推動能源轉型。近日受勞動部勞動力發展署邀請，接待奧斯卡等級的國際技能競賽(WorldSkills Competition, WSC）再生能源職類競賽經理人Mr. Fabio Lima de Deus，並參訪太陽能案場，展現台灣再生能源技術應用及人才培育的深厚實力。

此次參訪安排我國參加世界技能競賽的重要訓練基地木柵高工太陽光電案場，透過實地導覽，Mr. Fabio Lima de Deus深入了解案場如何整合高效能太陽能模組、智慧能源管理系統與即時監控平台，實現穩定發電與高效率能源使用，並對大同智能施工品質的嚴謹，以及各項工序做到位的堅持，非常讚賞。

大同集團長期深耕微電網領域，曾以屏東光采濕地一案榮獲亞太經合會APEC智慧電網銀級獎、緬甸村莊運用小型微電網供應當地家戶照明並帶來乾淨飲用水，更將荒蕪土地變良田。Mr. Fabio Lima de Deus對於台灣企業以堅實的ICT產業為後盾，積極發展智慧能源領域的成果相當驚艷，他表示國際技能組織（WorldSkills International, WSI）正計畫有系統地培養微電網、虛擬電廠、分散式能源管理的技職人才，未來可與大同智能進行產學合作，培養學子相關領域的即戰力。

大同智能擁有業界最強大的太陽能維運團隊，網羅許多來自技職體系的專業人才，目前超過30人具備乙級技術士資格，正因掌握從設計、施工、併網發電到長期維運的一貫技術，其24小時監控維運，配備遠紅外線及EL等先進檢查設備及搭配無人機作業，能精準找到故障原因並加以排除，大幅提升電廠發電效率。

大同 太陽能 太陽光電

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