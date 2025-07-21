響應「丹娜絲風災募款專案」 會員到萊爾富捐款再送30 Hi 點

7月6日丹娜絲颱風席捲台灣，許多民眾的財產、家園及生活受到嚴重損害及影響，亟待協助重建，萊爾富響應衛生福利部「114年丹娜絲風災募款專案」，預計將於7月21日(一)上午9：00起啟動，募款將持續到8月20日(三)23:59，為期一個月的愛心募款行動。

民眾可透過萊爾富便利商店全台超過1,700家門市的Life-ET機台，選擇進行捐款(單筆捐款金額下限為新臺幣100元，上限為新臺幣20,000元)列印繳費單並於門市櫃台完成繳費，完成指定捐款且報會員手機號碼者，萊爾富將每筆回饋會員點數30 Hi點，以實際行動鼓勵更多人參與公益，「每一筆捐款，也許無法立刻改變世界，但能為一個家庭撐起希望的屋簷」讓我們一起為社會提供溫暖與力量、為受災家庭提供更及時的援助，幫助災民早日重建家園。