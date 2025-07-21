月薪5萬難買房 專家：全台同病相憐、未來恐有兩大隱憂

近年全台房價大幅上揚，民眾哀嚎越來越買不起房，亦有台中人直指「月薪只有5萬元，房價一坪卻要50萬元」，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，儘管近年全台經濟成長與所得增加，但全台家庭「難買房」相當普遍，早已同病相憐，而且未來恐衍伸「都會區買不起、租不起」及「非都會區房價泡沬」等兩大隱憂。

據主計處與內政部的薪資所得與房價數據，從2020年台灣因應中美貿易戰，推出投資台灣三大方案起，台商猛烈的回流投資，帶動台灣六都受僱員工全年總薪資開始出現增長，從2019年~2023年，民眾每年所得大約增加3.6萬元~8.5萬元之間，五年增加6%~10%，平均一年增加1%~2%，呈現穩定上揚的狀態。

不過，雖然民眾所得出現增加，房價卻出現飆漲的狀態，六都2019年~2025年房價全面大漲，七年六都房價每坪增加9.7萬元~16.3萬元，漲幅高達28%~56%，平均一年增加4%~8%，每年所得增長，遠遠不及房價上漲的速度。

陳傑鳴指出，這幾年雖然經濟穩定成長，但台灣房市受到台商回流、低利率，加上營建成本增加造成的漲價預期心理，民眾紛紛搶買房，讓全國房價出現飆漲，特別是雙北以外的都會區，房價漲勢更是凶猛，過去只有雙北被認為難以買房，但目前高房價現象早已蔓延全台，台中更是一個新的重災區，目前全台各縣市僅剩下基隆市房貸負擔率為28.31%，低於30%，還在合理可負擔範圍內。

由內政部資料可發現，去年第4季全國家庭房貸負擔率已經高達46.62%，逼近5成的家庭可支配所得都要拿來繳房貸。目前全台各都會區中，以台北家庭房貸負擔率最高，高達71.21%，其次為新北的61.01%，而出了雙北以外，台中則以56.26%排名第三，成為新一波高房價的重災區。

陳傑鳴表示，目前台灣購屋壓力爆表的狀況已經遍及全國，甚至連離島、偏鄉、農業縣市都不例外，未來恐衍伸兩大隱憂，值得政府加以注意。

第一，民眾選擇居住地點時，會綜合行政資源、就業機會、就學所需、交通便利、醫療資源等方面，在都會區資源高度集中下，民眾即便厭惡高房價，但最終依然很難離開，最終結果不是買不起房的人越來越多，就連租屋市場也會因需求旺盛而租金節節高漲，民眾買不起的問題可能或擴大到連租都租不起。

第二，房價上漲與維持，需要一定的支撐力道。目前六都與新竹以外縣市，民眾收入普遍不高，平均年所得中位數都僅60~70萬元之間，面對如今全台平均購屋總價超過1,300萬元，光是自備款2成，就要不吃不喝4-5年才能存到，而且，就算存夠自備款，破千萬元的房貸，即便搭配30年期房貸，每月房貸也要4萬元以上，對每個月收入普遍僅4~6萬元的民眾來說，買房後幾乎只能吃土，未來如果所得無法明顯提升，房價泡沫化的壓力將大增。