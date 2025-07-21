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台灣虎航徵才運務員、商用機師等多個職缺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航啟動徵才運務員、商用機師等多個職缺開放報名。業者提供
台灣虎航啟動徵才運務員、商用機師等多個職缺開放報名。業者提供

因應旅遊市場需求旺盛，並持續進行機隊汰舊換新計劃，台灣虎航（6757）21日宣布啟動徵才，除了廣招運務員及商用機師外，亦同時徵求多個內勤人員職缺，誠摯邀請對航空事業抱持熱情的朋友們，一同加入台灣虎航的大家庭。

運務員職缺的報名期間為即日起至2025年7月30日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。

本次招募預計錄取30名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計將於2025年10月後分批報到接受訓練，訓練合格後始可正式上線。運務員的工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。

另外，CPL(Commercial Pilot License)商用機師的招募時間為2025年8月9日凌晨00:01起至2025年9月6日晚間23:59止。報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。

經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今(2025)年第4季起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於明年第1季報到。

台灣虎航是台灣唯一的低成本航空。自2014年成立以來，秉持「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，打造年輕活潑、朝氣十足的品牌形象，並於2024年於一般板正式上市，朝企業永續經營的目標邁進。目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，航網遍布亞洲各地。

台灣虎航始終視員工為最寶貴的資產，隨著新機陸續加入及新航點持續拓展，期待藉由更多優秀人才的加入，為旅客帶來更優質的飛行體驗。

歡迎有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「運務員招募」的職務中查看報名及相關應試資格，「CPL商用機師招募」則將於近期開放。

台灣虎航啟動徵才運務員、商用機師等多個職缺開放報名。業者提供
台灣虎航啟動徵才運務員、商用機師等多個職缺開放報名。業者提供

機師 台灣虎航

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