樹林101要來了！捷運土城樹林線LG16站聯開案今簽約、2032年完工

北捷運生活圈再升級！新北捷運工程局自辦的土城樹林線9處捷運開發案，目前3處已成功招商，21日與信義企業集團旗下信義開發完成「土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案」簽約，在新北市長侯友宜見證下，由新北捷運局長李政安與信義開發董事長周俊吉共同簽署投資契約，兩案總投資金額約為45億元，預計2032年完工。

侯友宜表示，LG16站出入口A及B為土城樹林線捷運開發案迄今三處完成招商中的兩處，捷運開發大樓外觀設計，特別融入樹林文化意象，將早期農耕時期的水圳地圖轉化為建築表皮紋理，如同流動的水脈般貫穿整體立面，象徵著過往的水圳滋養著樹林這片土地。

市長侯友宜進一步說明，LG16出入口A、B兩處皆規劃興建各一棟地上27層、地下5層，樓地板面積約6,900坪與8,300坪，總計1萬5,200坪的捷運開發大樓，總投資金額約為45億元，引入約1,400個居住人口。

此次簽約案的開發基地位於新北市樹林區八德街與啟智街交會的街廓，A基地面積1,532平方公尺（約463.43坪） 及B基地面積1,892平方公尺(約572.33坪)；信義開發指出，全案預計興建兩棟27層、地下5層的捷運開發大樓，總投資金額為45億元。

信義開發指出，全案建築規格展現高品質與永續理念，皆規劃為「綠建築」及「黃金級智慧建築」，打造高規格現代化智慧生活宅

根據合約，工程將於開工日起約五年半內完成興建。信義開發表示，該案將延續信義企業集團創立40多年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜共融關係。

除興建開發大樓，捷運局採創新作為，同時推動投資人同步興建出入口，兩個出入口面積達1,074坪，包括捷運設施大廳、販賣店、廁所、無障礙電梯、電扶梯、各類設備室及機房、吊裝平台、員工休息室、後勤室、儲藏室等，將一起完工，配合土城樹林線通車啟用。

新北捷運局長李政安說明，捷運土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，預期引資約382億元，目前3處LG17站、LG16站出入口A及B已徵得投資人；LG15站出入口B及LG19站出入口A、B等3處都已經公告招商中，預計今年9月開標，其餘3處則正在辦理都市計畫變更作業。