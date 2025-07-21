新北捷運LG16站TOD案簽約 投資45億 打造樹林智慧地標

新北捷運再添重大建設！由新北市捷運工程局自辦、信義開發投資興建的「土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案」，今上午在新板希爾頓飯店舉行簽約典禮，新北市長侯友宜出席見證新北捷運TOD示範案的啟動，兩案總樓地板面積約1.52萬坪，總投資金額約45億元，預計2032年完工，未來將引入約1400位居民，成為樹林雙站地區的重要新地標。

新北捷運局表示，本案基地位於樹林區重要交通節點，為城市發展核心位置，未來將成為轉乘中心與住宅開發熱區。LG16站A、B出入口分別規畫興建一棟地上27層、地下5層建築，並與捷運出入口共構，同步施作捷運大廳、販賣店、機房、無障礙設施等，建構完整交通與生活動線。

捷運局指出，LG16開發案是新北捷運土城樹林線9處開發案之一，目前已有3案完成招商，另3案進入公告階段、其餘3案則進行都市計畫變更作業，全線預期引資達382億元。新北首度採「邊規畫、邊招商、邊施工」策略，改變過去等通車後才啟動開發的模式，加速投資進駐與城市成形，並落實TOD整合交通與生活機能的核心理念。

新北市長侯友宜表示，新北捷運從無到有，一路走來不易，如今捷運開發逐步展現成果。LG16站的TOD案不僅是一項交通建設，更是推動生活環境提升的重要引擎。他強調，未來TOD開發案須以「節能、智慧、永續」為原則，讓捷運不只載人，更能載出城市希望。

「我們不只要把捷運蓋起來，更要讓人願意住下來，讓企業願意進來，讓城市真正繁榮起來。」侯友宜說，本案預計可引入1400人入住，將帶動周邊都市樣貌改變，也希望有更多優質開發商投入新北捷運建設，一同實現軌道經濟願景。

信義開發董事長周俊吉表示，本案是信義開發與市府長期合作下的重要成果，建築設計特別導入「綠建築」與「黃金級智慧建築」雙認證標準，並強調節能減碳與智慧生活整合；外觀設計也融入樹林在地「水圳」歷史意象，將過往農業灌溉水脈化為建築表皮紋理，象徵土地與人文的連結。

「買的不只是房子，更是社區、是生活、是記憶。」周俊吉強調，信義開發在社區營造耕耘超過20年，未來也將在案場銷售階段展開一系列社區活動，讓住戶從交屋前就建立連結，打造熟人社區，減少冷漠與對立。他更將此案視為「樹林1.1」，代表未來樹林城市風貌的升級指標。

捷運局補充，LG16案交通規劃以基地面寬優勢作分流設計，捷運與住宅出入口互不干擾，二樓設為捷運設施空間，三樓以上為住宅區，並預留充足機車、自行車與汽車停放空間。住宅坪數落在29至46坪，鎖定小家庭與三代同堂族群，搭配共享空間與屋頂花園，鼓勵代間互動交流。