3趨勢帶動跨世代追漫潮！momo：雙主軸帶動話題與買氣

富邦媒今天宣布，旗下momo購物網觀察指出，2025上半年台灣漫畫市場由「經典IP復刻」與「韓漫熱潮」雙主軸帶動話題與買氣。《灌籃高手》自發行35年來，首次以電子書形式亮相，旋即登上momo電子書銷售冠軍；《寶可夢大圖鑑》穩坐實體榜首，成為收藏族與親子共讀最愛；而韓漫《我獨自升級》、《全知讀者視角》搭上動畫熱播，帶動「追動漫、補原作」閱讀風潮，進一步鞏固套書市場熱度。

富邦媒表示，迎接暑期閱讀潮，momo即日起至7月31日熱烈展開「夏日動漫祭」，精選近8萬本實體漫畫限時66折起、電子書全品項7折起，加碼75折優惠券現領現折，全面開啟追漫模式。

同步熱銷中的 momoBOOK電子書閱讀器，以輕巧機身、護眼螢幕、長效續航等特色獲漫迷青睞，即日起也正式進駐Q Space高雄夢時代店，7月下旬更將拓點至三創生活園區、文新秀泰門市，歡迎讀者親臨體驗漫畫一機在手、隨時隨地不卡關的閱讀快感。不論你是回味經典、還是緊追連載進度，momo以選品力、科技力與服務力打造閱讀新日常，讓漫畫走進生活每個角落，為Z世代與熟齡族群打造屬於自己的閱讀儀式感。

看準跨世代閱讀熱潮，momo公布2025上半年漫畫銷售觀察，榜單顯示「經典IP復刻」成為消費動能主軸之一。多款日系舊作透過再版包裝、跨媒體改編或數位化上架，不僅喚醒35+熟齡世代的共同回憶，也成功吸引Z世代入坑，帶動整體銷售表現。其中，奪下實體漫畫熱銷榜冠軍的《898隻大集合！寶可夢大圖鑑》，完整收錄歷代寶可夢角色，集實用與收藏價值於一身，成為親子共讀與送禮選品的熱門之選。第二名《ONE PIECE航海王111》、第九名《彼岸島 48天後…》等作品，也展現出經典IP在市場上的持續黏著力。

值得一提的是，《灌籃高手》在35週年之際首度推出電子版，搶攻數位閱讀市場。momo指出，該書上架即衝上電子書漫畫類別銷售冠軍，成功喚起跨世代用戶情感共鳴，進一步帶動「舊作數位化」的消費潛力，顯示「回憶殺不僅存在，更能跨越載具世代，翻轉老作品的新商機。」隨著紙本與數位閱讀並行成為趨勢，經典IP的長尾價值正透過平台與載具創造新一波動能，成為內容產業值得關注的變現關鍵。

另外，來自韓國的漫畫作品今年在台灣市場快速擴張，已成為不容忽視的消費新勢力。momo指出，韓漫以劇情節奏緊湊、角色風格鮮明、情感渲染力強等特性，成功打中Z世代與女性閱聽群，加上動畫化推播與平台連載同步操作，進一步帶動「成套購買」的閱讀消費模式成形。

在momo公布的上半年漫畫熱銷榜中，第六名的《我獨自升級1-5漫畫套書》搭上動畫熱播檔期，實現話題與銷售的雙軸發酵，展現IP內容的整合放大效益；第七名的《全知讀者視角》則以獨特世界觀與緊湊敘事，在平台連載期間累積高黏著度，順勢轉化為套書銷量。而第十名的《我奪走了公爵的初夜》，則代表另一股戀愛幻想題材的感性消費力道，主打女性向閱讀市場，穩居排行榜末端但具成長潛力。

momo觀察指出：「動畫熱播+平台連載，正成為韓漫帶動紙本套書銷售的新方程式。」在數位與實體同步成長的閱讀生態下，韓漫透過高度商業操作與IP全方位展開，持續為台灣漫畫市場注入活水，成為出版零售端值得關注的後起主力。