房仲：以房養老貸款半數來自北北基 女屋主占近6成

台灣房屋集團趨勢中心整理金管會數據，以房養老貸款目前累計的9642件中，有4772件來自於北北基，等於有一半的案量都來自大台北地區的屋主，其中，男性貸款人比例42.5%，女性57.5%。

銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老，台灣房屋集團趨勢中心引用銀行辦理以房養老貸款數據指出，去年第3季單季件數240件，至第4季增至439件，核貸件數明顯增加。2025年各季也都超過300件，今年第2季件數更較去年同期年增42%。平均每件的貸款金額，去年最低新台幣478萬元，最高約667萬元，今年則都突破700萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行承作以房養老業務，是將不動產向銀行逆向抵押貸款，不屬於購屋貸款，因此不受銀行法的貸款天條水位限制，額度也與限貸令脫鉤，讓銀行在打炒房信用管制的約束下，轉推廣其他不受限的業務，也加速以房養老的核款進度。

不過，張旭嵐說明，以房養老的核貸金額並非一次提領，而是按月撥款，作為借款人的生活費用所需，對於有房產，但現金收入有限的退休族而言，確實是一種讓資產更靈活運用的規劃之一。

張旭嵐指出，現代長者觀念越來越開明，且在長年少子化的影響下，銀髮族的晚年不一定靠子女撫養，偏向自給自足，但也不會輕易變賣不動產或生前移轉，因此在沒有固定收入的情況下，以房養老貸款提供一個具有彈性的不動產規劃。

她認為，從件數和貸款金額的明顯提升，可反映出屋主對於以房養老方案的接受度提高，並且更願意貸好貸滿，讓有房族能在人生下半階段，享受上半階段的辛苦累積。

台灣房屋集團資深經理陳定中指出，一般來說，台灣女性的人口餘命較男性長，且現階段女性年長者的經濟能力仍較弱，因此走入退休生活，比較依賴貸款爭取生活費來源。而北部人的財務觀念新，加上資產價值也高，將房產變現的意願和價值性都更凸出，以房養老的熱度也比中南部高出許多。