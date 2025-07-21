搶攻甜點商機 7-ELEVEN 攜手「WUNIQUE 吳一無二」推八款新品

統一超（2912）7-ELEVEN積極擴展商品多元化經營，多年來更以「聯名換粉策略」成功吸引消費者眼球，帶動合作品牌與超商本業聲量加乘作用。今夏宣布首次攜手法式甜點名店「WUNIQUE吳一無二」，推出現烤烘焙、麵包、甜點、酷聖石霜淇淋等八款獨家聯名商品，期望此波合作可帶動相關類別業績成長逾兩成。

7-ELEVEN表示，根據外部觀察發現近年民眾對於精緻消費需求提升，而且年輕族群追求獨特性對於「小眾商品」也有一定的死忠程度。此次攜手知名獨立甜點店「WUNIQUE吳一無二」以午茶時光為主題，鎖定品牌在市場定位中討論聲量持續攀升，藉由與超商通路合作，開拓更多商品曝光度，讓精緻法式甜點更普及化讓全台民眾皆可品嚐高質感美味，期望此波合作可帶動相關類別業績成長逾兩成。

7-ELEVEN自7月23日起攜手超人氣甜點名店「WUNIQUE吳一無二」推出四款法式烘焙商品，由吳宗剛主廚監製，呼應其品牌概念以食材真實原味展現純粹的美味，推出貼近超商客層的小包裝烘焙商品「迷你香謝法國麵包」使用老麵發酵，麵包外脆內軟，散發微微麥香味、更首度開發法式經典常溫糕點「費南雪」嚴選法國奶油烘烤，口感濕潤具有焦糖奶油香氣；還有「藍莓丹麥」層次豐富的丹麥麵包內餡包裹藍莓果醬、蔓越莓果粒帶來酸甜層次美味。

此外，全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜複合店同步推出近期人氣爆棚的「杏仁奶油可頌」酥脆32層可頌麵包，內餡均勻抹上特製杏仁卡士達奶油餡，外層覆以杏仁片和糖粉，外酥內潤口感豐富，每日新鮮現做直送到店。

據7-ELEVEN內部觀察，民眾近年逐漸培養甜點搭餐購買習慣，像是烘焙、甜點等類別業績穩定成長逾一成，其中超商自有產線開發像是馬卡龍、可麗露等全新結構商品成長幅度亮眼，此次因應全新的法式風格優雅聯名系列，甜點也推出「開心果馬卡龍」及「LADEARS 開心果可麗露」兩款法式甜點，馬卡龍使用法國愛樂薇天然奶油拌入義大利西西里產開心果醬，滿餡甜蜜在嘴裡化開，CP值超高；開心果可麗露則是嚴選德國香草莢醬搭配進口開心果仁，酥脆外層內含有流心內餡，口感超濃郁。

7-ELEVEN同步推薦法式甜點搭配CITY PRIMA精品咖啡，品牌持續擴展夏季明星商品「水果冰磚精品美式」系列，主打精品高質感X珍稀水果風味，深受追求生活品味的消費者青睞。自7月23日起再推出第二波新品「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」，以精品風味搭配選用限量珍稀的黑爵士黑醋栗，融合花香型精品美式，為夏季打造香氣馥郁、層次分明的果香咖啡飲品，嚐得到果香創新，喝得出精品層次。7月23日起至8月5日享大杯嚐鮮價99元(原價130元)，活動期間搭配指定烘焙/甜點/現烤烘焙任1品項享半價優惠。

此外，7-ELEVEN現在也在全台限定約百間門市販售酷聖石霜淇淋，使用酷聖石高品質冰淇淋基底製作。本次聯名「WUNIQUE吳一無二」推出全新口味「野莓馬卡龍」，以經典法式甜點為靈感，將醇厚莓果拌入酷聖石香奶基底，加入少許杏仁粉帶出馬卡龍獨特堅果香氣，融合出甜中帶有微酸的層次風味，粉紫馬卡龍色的外觀更顯高級感，好吃好拍。