虎航即起招募運務員 華信明年第1季啟動機師培訓

因應旅遊市場需求旺盛、機隊汰舊換新計劃，台灣虎航今宣布擴大徵才，除廣招運務員及商用機師，同時徵求內勤人員職缺，即日起至7月30日開放報名運務員職缺，大學以上畢業、多益550分以上即具資格；另外，華信航空也預計於明年第一季啟動培訓機師招募計畫。

虎航表示，運務員職缺即日起至7月30日開放報名，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。此次預計錄取30名，上班地點為桃園國際機場，獲錄取者將於10月後分批報到接受訓練，工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等。

台灣虎航指出，商用機師招募時間為8月9日至9月6日，需具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效的英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可的商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。經書面資料篩選後，將於今年第4季進行相關甄試，獲錄取者於明年第一季報到。

此外，華信航空因應2027年窄體機引進計畫，擴大機師人力招募，將於明年第1季啟動新一輪培訓機師招募計畫，錄取學員將由安捷航空附設飛航訓練中心進行專業訓練，學員完訓返回華信航空後，將配合未來窄體機隊擴編時程，陸續投入航線營運作業。