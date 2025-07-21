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抵押房產換退休 今年第2季商業型不動產逆向抵押貸款大增逾四成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據金管會數據，銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老，今年第2季核貸件數較去年同期年增42%，且平均每件貸款金額都突破700萬元。台灣房屋集團
據金管會數據，銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老，今年第2季核貸件數較去年同期年增42%，且平均每件貸款金額都突破700萬元。台灣房屋集團

據金管會數據，銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老，近一年半的核貸件數變化，發現去年第3季單季件數240件，至第4季就增至439件，核貸件數明顯增加！2025年前兩季也都超過三百件，今年第2季件數更較去年同期年增42%。而平均每件的貸款金額，去年最低478萬元，最高平均667萬元，今年則都突破700萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行承作以房養老業務，是將不動產向銀行逆向抵押貸款，不屬於購屋貸款，因此不受銀行法的貸款天條水位限制，額度也與限貸令脫鉤，讓銀行在打炒房信用管制的約束下，轉推廣其他不受限的業務，也加速以房養老的核款進度。

張旭嵐分析，現代長者觀念越來越開明，且在長年少子化的影響下，銀髮族的晚年不一定靠子女撫養，偏向自給自足，但也不會輕易變賣不動產或生前移轉，因此在沒有固定收入的情況下，以房養老提供一個具有彈性的不動產規劃。

張旭嵐表示，從件數和貸款金額的明顯提升，可反應出屋主對於以房養老方案的接受度提高，並且更願意貸好貸滿，讓有房族能在人生下半階段，享受上半階段的辛苦累積。

炒房 以房養老

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