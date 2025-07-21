丹娜絲颱風重創中南部 超商雙雄響應政府代收捐款

丹娜絲颱風重創嘉南地區，造成多處住宅受損亟需修繕與援助。超商雙雄協助衛福部受理各界捐款，發揮通路優勢匯聚愛心，自7月21日9時起至8月20日23時59分止，將啟動財團法人賑災基金會「丹娜絲風災」代收捐款服務。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台響應政府自7月21日上午9點起，與賑災基金會等公益團體合作啟動「丹娜絲風災募款專案」，為期一個月將持續到8月20日23點59分起止，民眾可至門市ibon便利生活站或OPENPOINT APP上點選進入專區進行捐款，善款將全數投入於台南、嘉義農損與房屋修繕重建等救災行動使用。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心、即時、公開的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建。此次響應政府賑災作為，攜手賑災基金會、基督教芥菜種會、天主教中華聖母基金會啟動「丹娜絲風災募款專案」，共同為受災戶重建家園盡一份心力，募得善款將用於嘉南地區的農損及房屋修繕。（緊急募款截止時間將視災情及募款狀況調整，詳細活動辦法依社群公告即時更新為主。）

7-ELEVEN表示，民眾可至ibon便利生活站首頁點選「丹娜絲風災募款專案」進行捐款，免出門、隨時隨地也可於手機開啟OPENPOINT APP，於首頁下方點選「服務」後進入「愛心公益」頁面再點選「線上捐款」，選擇「丹娜絲風災募款專案」類別，即可點選欲捐款的團體，依操作流程完成每筆100元至20,000元不等的捐款，提供全民24小時全天候最安心便利的捐款平台。

全家同樣於7月21日9時起，民眾即可透過全台超過4300間「全家」店舖進行「丹娜絲風災」捐款。「全家」對於所有公益代收捐款皆未收取任何手續費，所有捐款將指定作為「丹娜絲風災」之用，協助民眾一同關懷受災居民。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款並完成代收捐款，便利民眾發揮愛心。此筆捐款款項將匯入「財團法人賑災基金會」，欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由財團法人賑災基金會統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾，如有捐款事項確認，可致電服務電話：1988。