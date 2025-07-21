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王品集團雙店齊開啖好禮 「聚」、「品田」進駐家樂福淡新店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
看好量販店集客及消費潛力及，聚、品田牧場7月接力進駐家樂福淡新店。王品集團/提供
看好量販店集客及消費潛力及，聚、品田牧場7月接力進駐家樂福淡新店。王品集團/提供

新北市淡水近年人口增長，去年底已突破20萬人，看好在地消費力道，王品集團旗下「聚日式火鍋」、「品田牧場」7月進駐家樂福淡新店3樓，並各推出開幕慶好禮。7月24日~8月31日到「聚」淡新家樂福店開涮，點主餐肉肉瀑布聚立即加菜鮮魷1份。穿著運動服可享指定套餐88折，平日周一到周四祖孫三代一起進店，爺爺奶奶享指定套餐5折。「品田」淡新家樂福店於7月22日~8月5日平日推出到店消費打卡，即可享第2件6折優惠。

淡水成為近年新北人口移入熱區，根據房仲調查2024年淨遷入人口數，淡水以6,937人奪冠，帶動當地消費動能。王品也表示，集團近年積極拓展複合式商場據點，這次雙品牌7月進駐家樂福淡新店3樓，也看好量販店購物人潮、家庭客用餐需求，進而帶動營收成長。

「品田牧場」淡新家樂福店將於7月22日開幕，並推出限時優惠攬客，7月22日~8月5日活動期間，平日到店用餐上傳FB或IG社群打卡，即可享套餐第二件6折美味，現省百元超划算。不用跑台北在淡水也能吃到，「品田牧場」攜手蠟筆小新，打造聯名企劃倒數計時， 7月31日前到門店可大啖2款聯名套餐「媽媽的豬排咖哩飯哦」和「濃の味妮妮家漢堡排」，及隱藏版甜品「小新的小心點」。

比鄰品田的「聚」淡新家樂福店，則在7月24日接力開店，盛大舉辦開幕慶，「聚」是全台第一肉瀑布創始品牌，創立逾20年，以日式鍋物的好品質和好服務廣受消費者喜愛。7月24日~8月31日入店消費肉肉瀑布聚主餐，即加贈鮮魷1份。並嚐鮮「聚」最新湯頭及主餐，海鮮控必點究極海鮮盛宴內含草蝦、鮮魷、北海道干貝等8種海鮮食材超澎派。還有極上和牛鞍下、特上日本A5和牛等極奢主餐，讓小資族吃鍋也能犒賞自己，即日起到8月31日加入聚官方LINE好友還能參加新菜集點活動，集滿1點即可換指定好禮，最高可享套餐免費吃。

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