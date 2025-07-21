政大信義不動產研究發展中心趨勢論壇 多元面向探討台灣房地產趨勢

政治大學商學院信義不動產研究發展中心(以下簡稱中心)不定期舉辦以不動產相關的社會議題及政策為主題之演講活動，旨在回應民眾及產、官、學界的關注，並吸引媒體關注，進一步強化產、官、學界之間的聯繫與合作。本次論壇適逢台灣地區房地產年鑑發行30周年，於信義企業集團總部的信義學堂舉辦趨勢論壇，特別邀請專精於總體經濟、房地產市場及全球商業不動產市場的專家學者進行意見交流，共同探討臺灣房地產景氣趨勢。誠摯邀請所有關心房地產的各界人士，共同交流思維，探討未來更安全、更適居的生活環境願景。

信義房屋創辦人周俊吉致詞表示，回想當年編撰房地產年鑑的時空背景，剛走過漫天炒作、房價飛漲的躁動時代，不僅房地產交易缺乏作業標準，對於房地產市場的客觀資料也沒有完善的整理，更別說深入的市場研究報告，因此起心動念規劃屬於房地產業的年鑑，更邀集國立政治大學的教授專責主編，時刻自我要求書籍涵蓋的主題要深要廣，還要連年不斷以鑑往知來。縱深30年的時空，見證了幾次景氣周期循環，也經歷了許多政策迭代及其對市場影響。年鑑推動產業知識深化與累積，這就是履行企業善盡社會責任的一環。

國立政治大學副校長蔡維奇致詞表示，適逢年鑑發行30周年，回顧創刊以來每頁紀錄台灣房市成長與區域變化的珍貴資料，每一頁都是無數專家學者深入研究、實地觀察、長期累積出來的成果，可說是房市智慧的結晶。面對AI快速發展的新時代，我們看見了挑戰，也看見了機會。未來有機會透過AI的輔助，讓年鑑房市資訊的收集與傳遞更加即時、更貼近在地脈動，未來房地產資訊的進步，不應是AI取代專家，而是專家智慧透過AI被更快、更廣地傳遞與放大，更容易被不同領域、不同需求的人所使用。

國立政治大學商學院信義不動產中心主任陳明吉教授表示，政大商學院信義不動產研究發展中心成立以來，長期投入於培育專業人才、推動研究獎勵機制、舉辦政策論壇，以及定期發表《房地產年鑑》與信義房價指數等持續追蹤的資料體系，是為在學術、產業與政策之間的連結。未來這些累積的知識與資料，將不只是影響現在的產業發展與公共政策，更有機會在 AI 時代，成為各種智能模型判斷住宅與土地政策的關鍵訓練資料,甚至推測未來走勢，協助產官學界因應變局、共創契機。

國立政治大學商學院信義不動產中心主任陳明吉教授表示，這十年來，臺灣房市經歷了多重影響因素，包括美中貿易摩擦、疫情衝擊、全球供應鏈變動以及政府社會住宅的推動。房價自2017年起持續上升。而近年來房市交易動能不足，市場出現盤整下修的走勢。面對總體經濟格局的重塑、社會結構與需求的轉變，應該從全球視角到在地感受尋找不動產機會，掌握房市發展節奏，是業界重要課題。

今年論壇主題涵蓋四大面向，包含：從總經環境觀察產業與房地產機會、由結構變化推演2030年前房市趨勢與因應策略、探討台灣住宅產品的演進與社區服務價值，以及全球商業不動產的發展趨勢。

中華經濟研究院王健全副院長表示，川普對等關稅政策對今年全球的總體經濟影響甚鉅，也對台灣經濟、產業及金融市場的影響，面對川普政策的不確定性，台灣要以策略思維主動出擊，才能在全球供應鏈重組中穩住位置並創造機會」。尤其以出口導向的台灣在此背景下，未來產業發展將演變不同情境，以及為經濟帶來新的挑戰與轉機。

景文科技財務金融系章定煊副教授表示，房地產是一個長期性的資產，然而房市的參與者往往被現在的房市的價量變化迷惑，出現過於樂觀或是過於悲觀的態度，或是對於房市布局出現偏差。我們要從宏觀角度出發，了解台灣房市過去十年的經歷與現在面臨的衝擊，才能準確地擺正我們對房市的態度。

中華民國不動產協進會張麗莉理事長表示，隨著全球氣候暖化的變遷，建築人的社會責任愈加重要。基於愛護地球，降低對環境的影響，在建築設計規劃中善用被動式低耗能的自然資源，而建築業當前正面臨嚴重的勞工和材料短缺挑戰，同時也面臨淨零碳排政策的考驗。需要省思如何以「減法哲學」回歸到居住的基本面，在不需要過多的公共設施的情況之下，仍能擁有舒適的生活空間，讓『簡單生活』的幸福氛圍，持續蔓延，從而促進臺灣不動產業能夠健康和可持續地發展。

第一太平戴維斯股份有限公司黃瑞楠董事長表示，關稅戰、匯率、利率與地緣政治等多項因素，導致國際經濟發展不確定急遽升溫，再加上科技轉型與生活型態改變，住宅、辦公室、商場以及現代化物流設施成為後疫情時代商用不動產投資偏好。而台灣在這波科技業興起浪潮帶動，不僅延續市場投資動能，更因為科技聚落的多核心發展，加上軌道網絡的延伸，使得北中南各都會區都獲得發展的推力，從而促進區域更能特色開發，吸引多元投資進駐。