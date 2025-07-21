快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅政策下 信義房屋：高雄楠梓房市剛需仍強、買方Ｍ型化

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國際關稅政策未定，高雄楠梓地區作為台灣半導體產業重點發展區域，市場信心難免受影響。（圖:信義房屋提供）
國際關稅政策未定，高雄楠梓地區作為台灣半導體產業重點發展區域，市場信心難免受影響。（圖:信義房屋提供）

美國總統川普的關稅政策，牽動全球經濟，而高雄楠梓地區作為台灣半導體產業重點發展區域，周邊房市是否受影響備受外界關注，信義房屋專家表示，市場信心難免受國際局勢影響，不過剛需仍在，買方朝Ｍ型化發展，一部分為現金購屋的族群，另一族群則受限第七波信用管制影響，縮手觀望。

信義房屋高一區協理周清源表示，關稅持續談判，國際局勢尚未明確，難免影響市場信心，尤其是傳統中小企業，因利潤與資本額較低，受影響程度較高，而這些行業很多集中在南部，也讓企業主、員工對於購屋的決策更加保守，市場上僅剩剛需強烈族群。

周清源說明，另一方面，因近期台幣升值，雖然影響出口的利潤，但也有益以台幣購買國外的設備，中小企業購入設備後，要有擺放的空間，就可能增加找店面、廠房、商辦的需求。

信義房屋楠梓店專員蔡宗汎指出，因為有台積電設廠的利多支撐，高雄楠梓科學園區的房市展現穩健剛性需求，而國際局勢動盪，不是影響購屋行為的關鍵原因，影響購屋行為的主因是央行的第七波信用管制政策。

「目前市場的買方需求相當明確，尤其協力廠商的租屋需求非常強勁。」蔡宗汎指出，雖然居住有需求，但買方呈M型化發展，一部分有能力現金買房的客群大多是台積電的協力廠商，因為設廠而有居住需求，會購買房屋作為員工宿舍，他們屬意電梯大樓2-3房產品或透天厝產品，而另一部分的園區客面臨央行貸款成數限制的壓力，目前普遍只能貸到七成，造成自備款壓力加大而縮手觀望。

蔡宗汎說，高雄楠梓地區住宅類型多元，目前新成屋與10年內大樓為主，約有80多棟；透天產品則多為15至20年屋齡，外圍區域甚至可見20至30年物件。價格方面，過往無台積電進駐時每坪單價僅約20萬元，如今受台積電效應推升，價格來到每坪26至29萬元，高價產品突破30萬元，主力產品仍以總價800至1,200萬元的兩房至三房為主，尤其受到單身族、小家庭與工程師家庭青睞。

蔡宗汎觀察，近期買方不全是台積電員工，也有部分從中北部來的置產客，跟著台積電設廠話題，鎖定收租市場，也有部分在北部任職的台積電工程師，因為調回高雄，由家長協助購屋，返鄉置產。

他補充指出，目前屋主開價心態較先前回穩，較少出現每坪34至35萬元的高價開價，逐步回落至市場可接受區間，單價約28-30萬，對首購族與剛性需求者而言，是進場的好時機。

至於消費者應如何在變動的政經局勢中布局？蔡宗汎建議，應優先考量自住需求，並選擇生活機能完整、交通便利的區域，如高雄大學特區總價800-1200萬的2-3房物件，因應少子化，小坪數、低總價的產品符合首購族需求，未來若要出售，仍相對保值。

台積電 信義房屋 台幣升值

延伸閱讀

美中關稅休戰再延三月挨酸「TACO又上線」 他猜：台灣稅率低於20％

艾普斯坦案爭議延燒 川普卻自稱在黨內和MAGA派各民調支持度破9成

川習會有望？外媒曝：傳在APEC峰會前見面

川普關稅協議真有效？他搬歷史證據：今天簽約明天毀約

相關新聞

房子不好賣乾脆以房養老？ 銀行核貸件數年增四成

房子不好賣，乾脆以房養老？台灣房屋集團趨勢中心觀察銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老核貸件數，發現去...

王品集團雙店齊開啖好禮 「聚」、「品田」進駐家樂福淡新店

新北市淡水近年人口增長，去年底已突破20萬人，看好在地消費力道，王品集團旗下「聚日式火鍋」、「品田牧場」7月進駐家樂福淡...

政大信義不動產研究發展中心趨勢論壇 多元面向探討台灣房地產趨勢

政治大學商學院信義不動產研究發展中心(以下簡稱中心)不定期舉辦以不動產相關的社會議題及政策為主題之演講活動，旨在回應民眾...

川普關稅政策下 信義房屋：高雄楠梓房市剛需仍強、買方Ｍ型化

美國總統川普的關稅政策，牽動全球經濟，而高雄楠梓地區作為台灣半導體產業重點發展區域，周邊房市是否受影響備受外界關注，信義...

煙波花蓮太魯閣推草地夜祭迎暑假 免費欣賞魔幻馬戲團秀

看準暑假親子旅遊商機，煙波國際觀光集團於花蓮太魯閣限定期間推出「搖擺吧！草地夜祭」戶外馬戲派對，即日起至8月23日止每週...

航空業暑期動能大爆發 華航、長榮航、星宇等Q3營運向上

航空業暑期客、貨兩旺，營運鍍金。航空業界近期傳出，客運、貨運當前訂單均呈現大幅成長動能；客運方面，美、日航線8月均呈現滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。