川普關稅政策下 信義房屋：高雄楠梓房市剛需仍強、買方Ｍ型化

美國總統川普的關稅政策，牽動全球經濟，而高雄楠梓地區作為台灣半導體產業重點發展區域，周邊房市是否受影響備受外界關注，信義房屋專家表示，市場信心難免受國際局勢影響，不過剛需仍在，買方朝Ｍ型化發展，一部分為現金購屋的族群，另一族群則受限第七波信用管制影響，縮手觀望。

信義房屋高一區協理周清源表示，關稅持續談判，國際局勢尚未明確，難免影響市場信心，尤其是傳統中小企業，因利潤與資本額較低，受影響程度較高，而這些行業很多集中在南部，也讓企業主、員工對於購屋的決策更加保守，市場上僅剩剛需強烈族群。

周清源說明，另一方面，因近期台幣升值，雖然影響出口的利潤，但也有益以台幣購買國外的設備，中小企業購入設備後，要有擺放的空間，就可能增加找店面、廠房、商辦的需求。

信義房屋楠梓店專員蔡宗汎指出，因為有台積電設廠的利多支撐，高雄楠梓科學園區的房市展現穩健剛性需求，而國際局勢動盪，不是影響購屋行為的關鍵原因，影響購屋行為的主因是央行的第七波信用管制政策。

「目前市場的買方需求相當明確，尤其協力廠商的租屋需求非常強勁。」蔡宗汎指出，雖然居住有需求，但買方呈M型化發展，一部分有能力現金買房的客群大多是台積電的協力廠商，因為設廠而有居住需求，會購買房屋作為員工宿舍，他們屬意電梯大樓2-3房產品或透天厝產品，而另一部分的園區客面臨央行貸款成數限制的壓力，目前普遍只能貸到七成，造成自備款壓力加大而縮手觀望。

蔡宗汎說，高雄楠梓地區住宅類型多元，目前新成屋與10年內大樓為主，約有80多棟；透天產品則多為15至20年屋齡，外圍區域甚至可見20至30年物件。價格方面，過往無台積電進駐時每坪單價僅約20萬元，如今受台積電效應推升，價格來到每坪26至29萬元，高價產品突破30萬元，主力產品仍以總價800至1,200萬元的兩房至三房為主，尤其受到單身族、小家庭與工程師家庭青睞。

蔡宗汎觀察，近期買方不全是台積電員工，也有部分從中北部來的置產客，跟著台積電設廠話題，鎖定收租市場，也有部分在北部任職的台積電工程師，因為調回高雄，由家長協助購屋，返鄉置產。

他補充指出，目前屋主開價心態較先前回穩，較少出現每坪34至35萬元的高價開價，逐步回落至市場可接受區間，單價約28-30萬，對首購族與剛性需求者而言，是進場的好時機。

至於消費者應如何在變動的政經局勢中布局？蔡宗汎建議，應優先考量自住需求，並選擇生活機能完整、交通便利的區域，如高雄大學特區總價800-1200萬的2-3房物件，因應少子化，小坪數、低總價的產品符合首購族需求，未來若要出售，仍相對保值。