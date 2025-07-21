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房子不好賣乾脆以房養老？ 銀行核貸件數年增四成
房子不好賣，乾脆以房養老？台灣房屋集團趨勢中心觀察銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老核貸件數，發現去年Q3單季件數240件，至Q4就增至439件，核貸件數明顯增加。
2025年各季也都超過300件，今年Q2件數更較去年同期年增42%，平均每件的貸款金額，去年最低478萬，最高平均667萬，今年則都突破700萬。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行承作以房養老業務，不屬於購屋貸款，因此不受銀行法貸款天條72之2條，讓銀行在打炒房信用管制的約束下，轉推廣其他不受限的業務，也加速以房養老的核款進度。
她表示，以房養老的核貸金額為按月撥款，作為借款人的生活費用所需，對於有房產但現金收入有限的退休族而言，確實是一種讓資產更靈活運用的規劃之一。
張旭嵐指出，現代長者觀念越來越開明，晚年偏向自給自足，不一定要靠子女撫養，但也不會輕易變賣不動產或生前移轉，因此在沒有固定收入的情況下，以房養老提供一個具有彈性的不動產規劃。
而從件數和貸款金額的明顯提升，可反應屋主對於以房養老方案的接受度提高，並且更願意貸好貸滿，讓有房族能在人生下半階段，享受上半階段的辛苦累積。
根據金管會的資料，目前累計的9,642件中，有4,772件來自於北北基，等於有一半的案量都來自大台北地區的屋主。其中，男性貸款人比例42.5%，女性57.5%。
台灣房屋集團資深經理陳定中指出，一般來說，我國女性的人口餘命較男性長，且現階段女性年長者的經濟能力仍較弱，因此走入退休生活，比較依賴貸款爭取生活費來源。北部民眾財務觀念新，加上資產價值也高，因此將房產變現的意願和價值性都更突出，以房養老的熱度也因而比中南部高出許多。
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