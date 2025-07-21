快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

煙波花蓮太魯閣推草地夜祭迎暑假 免費欣賞魔幻馬戲團秀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
煙波花蓮太魯閣暑假期間限定「搖擺吧！草地夜祭」，入住最美海景飯店免費欣賞魔幻馬戲團秀。煙波集團/提供
煙波花蓮太魯閣暑假期間限定「搖擺吧！草地夜祭」，入住最美海景飯店免費欣賞魔幻馬戲團秀。煙波集團/提供

看準暑假親子旅遊商機，煙波國際觀光集團於花蓮太魯閣限定期間推出「搖擺吧！草地夜祭」戶外馬戲派對，即日起至8月23日止每週六 20:00至21:00，活動連續舉辦六週，每週表演皆不同，由紅鼻子馬戲團、馬戲之門、天馬戲創作劇團輪番演出，帶來融合經典馬戲、雜耍喜劇與親子互動的精采節目，與旅人共度山海交織盛夏夜晚。

凡入住煙波花蓮太魯閣山闊館、沁海館或煙波花時間 花蓮，即可免費觀賞草地馬戲演出，還可參加親子共樂活動，享用豐盛吃到飽自助早午餐。擁有山海絕景的山闊館以及沁海館，推薦預訂「漫曼旅行含早餐」專案，週六入住雙人房，官網最低優惠每晚僅5320元起。年輕小家庭族群喜愛的煙波花時間 花蓮，全家大小預訂「樂遊花時間含早餐」專案，週六入住經典海景家庭房，官網最低優惠每晚也只要6237元起，輕鬆享受東台灣親子歡樂假期。

煙波集團表示，這次的馬戲表演不只是看還能一起玩，馬戲從劇場走進草地，從觀眾席走進旅人的假期日常，節目巧妙融合肢體喜劇、道具遊戲與現場互動，讓孩子們能在草地上奔跑、笑聲不斷，大人們則能伴隨夜風，席地而坐、自在搖擺，共享盛夏的歡樂與感動。

除了精彩夜祭，煙波花蓮太魯閣三館更打造全天候旅遊體驗。山闊館推出晨間瑜伽課程，另外夏季活動於曼波海灘進行，從飯店出發步行五分鐘即可抵達，隨著浪濤舒展身心。沁海館擁有絕美無邊際泳池，晚間搭配在地原住民舞蹈演出，深度感受太魯閣人文風情。煙波花時間 花蓮提供自助廚房、家庭交誼空間與桌遊設施，是親子旅人最自在的選擇。旅人亦可選擇 SUP 立槳或獨木舟體驗，乘風破浪欣賞落日，站上太平洋的親水斷崖，感受花蓮最壯闊的自然風光。

延伸閱讀

張善政不畏風雨 悄悄赴花蓮為傅崐萁反惡罷

花蓮夏戀嘉年華舞台轉向180度引熱議 縣府揭原因

花蓮玉里淹水52年來首見 鎮長急喊話中央：秀姑巒溪全面整治

薇帕颱風花蓮雨勢超大 男疑視線不佳撞死行人

相關新聞

房子不好賣乾脆以房養老？ 銀行核貸件數年增四成

房子不好賣，乾脆以房養老？台灣房屋集團趨勢中心觀察銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老核貸件數，發現去...

王品集團雙店齊開啖好禮 「聚」、「品田」進駐家樂福淡新店

新北市淡水近年人口增長，去年底已突破20萬人，看好在地消費力道，王品集團旗下「聚日式火鍋」、「品田牧場」7月進駐家樂福淡...

政大信義不動產研究發展中心趨勢論壇 多元面向探討台灣房地產趨勢

政治大學商學院信義不動產研究發展中心(以下簡稱中心)不定期舉辦以不動產相關的社會議題及政策為主題之演講活動，旨在回應民眾...

川普關稅政策下 信義房屋：高雄楠梓房市剛需仍強、買方Ｍ型化

美國總統川普的關稅政策，牽動全球經濟，而高雄楠梓地區作為台灣半導體產業重點發展區域，周邊房市是否受影響備受外界關注，信義...

煙波花蓮太魯閣推草地夜祭迎暑假 免費欣賞魔幻馬戲團秀

看準暑假親子旅遊商機，煙波國際觀光集團於花蓮太魯閣限定期間推出「搖擺吧！草地夜祭」戶外馬戲派對，即日起至8月23日止每週...

航空業暑期動能大爆發 華航、長榮航、星宇等Q3營運向上

航空業暑期客、貨兩旺，營運鍍金。航空業界近期傳出，客運、貨運當前訂單均呈現大幅成長動能；客運方面，美、日航線8月均呈現滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。