煙波花蓮太魯閣推草地夜祭迎暑假 免費欣賞魔幻馬戲團秀

看準暑假親子旅遊商機，煙波國際觀光集團於花蓮太魯閣限定期間推出「搖擺吧！草地夜祭」戶外馬戲派對，即日起至8月23日止每週六 20:00至21:00，活動連續舉辦六週，每週表演皆不同，由紅鼻子馬戲團、馬戲之門、天馬戲創作劇團輪番演出，帶來融合經典馬戲、雜耍喜劇與親子互動的精采節目，與旅人共度山海交織盛夏夜晚。

凡入住煙波花蓮太魯閣山闊館、沁海館或煙波花時間 花蓮，即可免費觀賞草地馬戲演出，還可參加親子共樂活動，享用豐盛吃到飽自助早午餐。擁有山海絕景的山闊館以及沁海館，推薦預訂「漫曼旅行含早餐」專案，週六入住雙人房，官網最低優惠每晚僅5320元起。年輕小家庭族群喜愛的煙波花時間 花蓮，全家大小預訂「樂遊花時間含早餐」專案，週六入住經典海景家庭房，官網最低優惠每晚也只要6237元起，輕鬆享受東台灣親子歡樂假期。

煙波集團表示，這次的馬戲表演不只是看還能一起玩，馬戲從劇場走進草地，從觀眾席走進旅人的假期日常，節目巧妙融合肢體喜劇、道具遊戲與現場互動，讓孩子們能在草地上奔跑、笑聲不斷，大人們則能伴隨夜風，席地而坐、自在搖擺，共享盛夏的歡樂與感動。

除了精彩夜祭，煙波花蓮太魯閣三館更打造全天候旅遊體驗。山闊館推出晨間瑜伽課程，另外夏季活動於曼波海灘進行，從飯店出發步行五分鐘即可抵達，隨著浪濤舒展身心。沁海館擁有絕美無邊際泳池，晚間搭配在地原住民舞蹈演出，深度感受太魯閣人文風情。煙波花時間 花蓮提供自助廚房、家庭交誼空間與桌遊設施，是親子旅人最自在的選擇。旅人亦可選擇 SUP 立槳或獨木舟體驗，乘風破浪欣賞落日，站上太平洋的親水斷崖，感受花蓮最壯闊的自然風光。