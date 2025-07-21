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醣聯GNX1021抗體藥物複合體攜手友杏生醫 完成臨床試驗用藥預充填測試

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醣聯（4168）21日宣布，該公司開發的GNX1021抗體藥物複合體（ADC）攜手友杏生技醫藥，順利完成臨床試驗用藥之預充填（pre-fill）測試，製程穩定性與產品品質均符合國際標準，為後續GMP充填(fill-finish)及臨床試驗奠定堅實基礎。

醣聯並表示，7月起亦同步啟動大鼠及食蟹猴之GLP毒理評估，預計於今年第4季完成相關測試，並規劃於2026年第1季向台灣及日本主管機關提出臨床試驗申請，預定於2026年第2季啟動第一期臨床試驗。

醣聯指出，GNX1021辨認的特定醣分子（bLeB/Y）標靶已在多種動物模型中展現優異腫瘤抑制效果，並且能有效區隔於HER2及CLDN18陽性患者族群，為現有標靶治療無法涵蓋的胃癌病人帶來全新治療選擇。醣聯亦將持續拓展GNX1021潛在適應症，爭取涵蓋更廣泛有效病人族群，進一步提升臨床開發成功率。

此外，有鑑於亞洲地區近年成為全球新藥研發熱區，醣聯將於7月22日至25日參加2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會，深化亞洲市場布局並尋求策略合作夥伴，積極推動新藥授權與國際合作，並同時展現公司於抗醣抗體新藥及生物相似藥領域的最新研發成果。

醣聯總經理楊玫君表示：「BIO Asia–Taiwan 是亞洲生技產業的重要交流平台，我們期待與潛在合作夥伴深入對話，加速醣聯開發中藥品的國際布局與臨床推進，為全球患者帶來更多治療新選擇。」

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