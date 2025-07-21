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轉機商務客 航空業獲利新動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）瞄準「讓美國再次偉大（MAGA）」商機，客運、貨運左右開弓，其中，客運中的「轉機商務客」量能愈來愈大，將成推升未來營收、獲利成長的新動能，也是未來航空業的兵家必爭之地。

華航、長榮航及星宇航空開闢北美的新航線，不只是服務台灣旅客，主力市場則是搶攻東南亞轉機商務客需求，因轉機客的比重不斷拉升；根據航空業者統計，華航跟長榮航的北美航線載客人數中，已經有65%為轉機旅客，顯示轉機需求龐大。

華航、長榮航及星宇航空都把目光放在美國市場，各家評估市場角度不同，開闢航線的區域也成為推升營收成長的秘密武器。

長榮航空年底前北美航班數會衝到94班，2026年持續增班北美線，每周總航班數將突破100班。華航今年全面加碼布局北美市場，明進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈（The New Terminal One at JFK）提升旅客往返紐約的方便度。星宇航空今年6月才增加新航點開闢台北-加州安大略航線；預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。

長榮航空 轉機 華航

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