轉機商務客 航空業獲利新動能

華航(2610)、長榮航(2618)、星宇(2646)瞄準「讓美國再次偉大(MAGA)」商機,客運、貨運左右開弓,其中,客運中的「轉機商務客」量能愈來愈大,將成推升未來營收、獲利成長的新動能,也是未來航空業的兵家必爭之地。

華航、長榮航及星宇航空開闢北美的新航線,不只是服務台灣旅客,主力市場則是搶攻東南亞轉機商務客需求,因轉機客的比重不斷拉升;根據航空業者統計,華航跟長榮航的北美航線載客人數中,已經有65%為轉機旅客,顯示轉機需求龐大。

華航、長榮航及星宇航空都把目光放在美國市場,各家評估市場角度不同,開闢航線的區域也成為推升營收成長的秘密武器。

長榮航空年底前北美航班數會衝到94班,2026年持續增班北美線,每周總航班數將突破100班。華航今年全面加碼布局北美市場,明進駐紐約甘迺迪國際機場(JFK)全新打造的第一航廈(The New Terminal One at JFK)提升旅客往返紐約的方便度。星宇航空今年6月才增加新航點開闢台北-加州安大略航線;預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。