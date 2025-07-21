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航空業暑期動能大爆發 華航、長榮航、星宇等Q3營運向上

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業暑期客、貨兩旺，營運鍍金。 聯合報系資料照
航空業暑期客、貨兩旺，營運鍍金。 聯合報系資料照

航空業暑期客、貨兩旺，營運鍍金。航空業界近期傳出，客運、貨運當前訂單均呈現大幅成長動能；客運方面，美、日航線8月均呈現滿載情況，貨運則因AI動能太強，伺服器載運需求持續追單。

客運方面，日本大地震預言過後，含金量最高的日本線8月近期訂位動能大爆發；其次，北美線的機票價格、載客率居高不下。凡此，也同步推升旅行社的相關業務訂單需求。航空貨運方面，在伺服器出貨需求量加大，必須持續擴充貨載量能因應。

法人預期，在此客貨旺季動能的加持下，包括華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）等四大航空業者第3季業績，都有望再衝出一波佳績。

航空業客運最重要的兩大航線組合已經改變，日本線的地位一直沒有改變，在台幣升值下，日本線更旺；疫情前的中、港澳航線，已經變為美國線；尤其美國總統川普的「讓美國再次偉大」，全球航空客、貨運市場出現全新的商機。

航空貨運一直是航空業的金雞母，看好美國對各國關稅公布後，全球航空貨運物流移動大餅；尤其初期美國的供應鏈不夠完整，各種新興的航空貨運求出籠，出現全新商機，從過去從亞洲到美國載運貨量為主，近期開始出現美國往亞洲其他區域載運半成品加工需求。

鳳凰總經理卞傑民及旅天下聯合國際旅行社發言人許哲郎同步認為，日本渡過7月5日大地震預言後，受惠於台幣升值日本市場買氣全面回溫；先前因市場擔心日本大地震傳言陰霾，降低旅客赴日旅遊意願，造成短期內部分消費者的觀望，近期市場信心恢復後，8月開始日本旅遊需求急速攀升。

航空業 美國

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