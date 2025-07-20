數位行銷／營造個人品牌力 刷新企業形象

上班族需要打造個人品牌嗎？已有愈來愈多的企業開始鼓勵員工建立個人品牌，將自身專業與公司價值緊密連結。尤其在 AI與新媒體迅猛發展的今日，職場人士不僅能為自身打造更具競爭力的職涯路徑，更能為企業品牌注入活力與信任感，創造雙贏價值。

品牌發展顧問黃馨儀在《活成一道光：打造個人品牌的偉大航道》一書中說道：「需不需要經營個人品牌，端看你想成為什麼樣的自己，想走到什麼樣的境地。」對職場人士來說，這句話提醒大家：個人品牌的本質，不是包裝，而是反映出你在價值鏈上的獨特角色。

曾在美國矽谷任職20餘年的 LinkedIn執行長Ryan Roslansky，他在推廣「The Great Reshuffle」（大洗牌潮）時，不只是發聲人，更是一位具備預判趨勢能力的思想領袖。他不只分享LinkedIn 內部洞察，更頻繁引用外部資料、科技趨勢，讓人聯想到他是數據驅動的領導者，進而提升整個LinkedIn的可信度與專業光環。

正如美國創作歌手巴布・迪倫（Bob Dylan）所說：「清晨醒來後，能做自己想做的事，這就是一個成功者。」對職場人士而言，若能釐清自己的興趣與熱情所在，進而明確提升問題解決能力、觀點深度與價值，自然就能夠逐步被外界看見。

特別是在當今這個數位時代，若懂得結合行銷趨勢與AI工具，將能讓個人品牌的塑造更有策略和效率。

好比美國企業顧問珍妮佛・維塞爾（Jennifer Vessels），平常透過ChatGPT草擬演講大綱，再自行調整語氣，強化觀點一致性與產出速度，並運用Canva設計簡報，很快就在顧問圈中迅速建立專業的顧問形象。

黃馨儀在書中提出「情、趣、用、品」的內容原則，意即情緒共鳴、趣味吸引、實用價值與美感品味，正是內容產製的設計核心。職場人士若能設定好自己的品牌風格語言庫，就能讓AI 輔助創作貼近自我人設與調性。

AI不只協助創作，還能強化市場與受眾洞察。上班族可以分析受眾最常關注的主題、競品的發聲策略，甚至了解自己在社群中的受歡迎程度與弱點。例如，資深行銷顧問安・漢德利（Ann Handley）就善用這些工具調整每月的電子報主題方向，將其開信率維持在業界頂尖水準。

此外，企業人士的個人品牌不應與企業品牌對立，而是追求同頻共振。關鍵在於選擇合適的平台與定位語言，扮演企業價值的推手。

微軟執行長薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）上任後便積極塑造共融領導者的形象，不只談AI與雲端轉型，更強調同理心與文化建設是企業競爭力。他的演講與書籍不僅傳遞微軟的價值，更引導外界再認識其品牌文化。

對中高階主管而言，也可學習透過部落格、社群媒體或 Podcast發聲，不必每次都談企業營收，可分享自己在組織領導、管理與創新應用等專業中的洞見，營造一種專業可信的角色。

個人品牌的最終意義，不僅成就自己，而是讓更多人因你而成長。若能在工作之餘，主動帶領團隊做內容共創、內訓教學，甚至開設內部社群進行分享，則個人品牌不只是提升個人聲量，更是企業文化的催化劑。

在個體崛起的時代，職場人士不應只做低調的幕後人物，可以成為企業形象的關鍵窗口。