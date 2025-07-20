經濟選書／盤點人生財富 提防皮洛士陷阱

西元前三世紀，伊比魯斯的皮洛士國王（King Pyrrhus of Epirus）即位，他是希臘擴張領土時期少為人所知的領袖。作為亞歷山大大帝的遠房表弟，他被譽為強大且具有戰略才華的軍事領袖。在西元前280年之前，他成功發動了數場戰爭，並鞏固了整個半島大部分地區的權力。

但他的軍事命運很快出現了變化。

西元前280年，皮洛士收到了義大利南部城邦塔倫圖姆（Tarentum）的軍事馳援要求，該城邦正在與羅馬共和國交戰。雖然和塔倫圖姆並不是明確的盟友，但皮洛士意識到，不斷擴張的羅馬共和國將對他的權力構成威脅。他秉持著「敵人的敵人就是朋友」的理念，率領訓練有素的龐大軍隊駛往義大利南部，準備擊退羅馬入侵者。

這場戰鬥是在赫拉克利亞鎮（Heraclea）附近的平原上展開。一開始雙方實力懸殊，皮洛士的軍隊橫掃羅馬軍隊的烏合之眾，而羅馬軍隊的將軍們原本以為會碾壓他們的敵人。

然而，羅馬人重整旗鼓，發動反擊，雙方連續幾天的血腥肉搏戰染紅了平原。戰鬥結束時，皮洛士宣布勝利，但付出了極高的代價，失去了許多最好的士兵，包括他的首席將軍。儘管損失慘重，皮洛士看到了將王國的影響力擴展到義大利南部的機會。他決定繼續前進，在阿斯庫魯姆鎮（Asculum）附近再次與羅馬敵軍交戰。

皮洛士再次宣告勝利，但在經歷數天浴血奮戰後，軍隊身心都遭受重創。據說在戰鬥結束時，皮洛士感歎道：「再一次這樣的勝利，我們也完蛋了！」由於這些「勝利」戰役的慘痛代價，皮洛士決定從義大利撤軍返回家鄉，直到餘生只有打過幾場無關緊要的戰役，五年後在一場戰爭中死去。

但這對皮洛士來說並不全是壞事。在歷史上留名的渴望，導致他捲入了與羅馬人命運多舛的戰爭。他的名字確實流傳至今，儘管也許不是他想要的方式。

「皮洛士勝利（Pyrrhic victory）」一詞現在指的是勝利者付出巨大代價，以至於感覺像是一場失敗。勝利對勝利者造成了難以彌補的損失，他贏得了戰鬥，卻輸掉了戰爭。

這不僅僅是一堂隨機的歷史課。而是點出了一個重要的觀念：在自己的生命過程中，要避免發生得不償失的勝利。而不幸的是，如果不改變方向，皮洛士式勝利可能就是你所走的路。你之所以走上這條危險的道路，是因為一個簡單的失誤：你用錯誤的標準來衡量：錢。

當績效衡量標準成為明確、既定的目標時，人們就會優先執行，忽視任何可能和意想不到的後果。對其他一切視而不見，專注在達成目標，不管付出多少代價。每次升職、加薪和獎金都感覺像是一場勝利，而忽視了悄悄從指尖溜走的痛苦損失。金錢不僅成為唯一衡量標準，而且成為明確的目標。

你所經歷的戰爭是為了幸福、成就感、情感關係、人生目標、成長和健康。如果所有戰鬥都只跟金錢有關，你可能會贏得這些戰鬥，但會輸掉整場戰爭。（摘自《人生的五種財富》，商業周刊出版）