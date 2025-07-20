智慧經營／中鋼總經理陳守道 二軸三轉 訂十年藍圖

全球鋼鐵業面臨供需失衡與碳中和的多重挑戰，中鋼（2002）總經理陳守道展現出專業經理人的堅定眼光與務實智慧，輔佐董事長黃建智，帶領中鋼穿越全球經濟復甦不如預期、大陸鋼品傾銷，與碳費制度即將上路等多重不利因素，目標是以「高值化精緻鋼廠」與「綠能減碳轉型」雙主軸，打造中鋼轉型新格局，體現深厚的經營哲學。

以碳領銷 強化競爭

在陳守道眼中，鋼鐵業的未來不在於盲目擴張產能，而是專注於精緻鋼品的深耕與附加價值的極大化。面對全球鋼價疲弱與原料價格波動，須果斷調整營運策略，整併稼動率低與老化產線，優化產能配置，使中鋼由追求「量」轉為追求「質」。

去年中鋼精緻鋼品銷量占比11.1%，毛利達75.2%。這一成果不僅是技術創新的展現，更反映出中鋼在全球鋼鐵業紅海市場中，成功走出差異化競爭的藍海路徑。

隨著碳費將要正式開徵，陳守道強調，中鋼不僅擬定自主減量計畫以爭取優惠費率，更首創「以碳領銷」的策略轉向，依據產品碳排水準制定產銷配置，追求最低排碳成本下的最大獲利。

此一觀念突破傳統「以銷領產」模式，讓中鋼得以在即將到來的碳交易與碳稅制度下，提前卡位，建立競爭優勢。對於以重排放為特徵的鋼鐵業而言，這是關鍵性的制度轉換，更是企業治理智慧的體現。

中鋼長年大力投入低碳技術與綠色鋼材的研發，擘劃未來鋼鐵製程與環境共存的可持續藍圖，並擴大自有再生能源使用，旗下中能離岸風場併網發電，年發電量達11億度，貢獻營收超過70億元，展示綠能事業成為中鋼新成長動能的決心。

陳守道表示，企業轉型不能僅止於產品與策略，還必須深化於體質本身。中鋼去年開發30項新產品，其中17項為精緻鋼品，精緻與高品級鋼占銷售比重分別為11%與52%，技術升級的成效明確。

智慧製造 提升效率

同時，智慧製造是轉型的一大支柱。從鋼捲身分智慧檢核系統，到鋼胚寬度AI控制模型與室內儲區天車遠程操控系統，皆充分導入數位工具與人工智慧，提升效率與品質，並作為支持低碳轉型與供應鏈強化的技術基礎。

為因應快速變化的經營環境與碳中和挑戰，中鋼團隊規劃十年發展藍圖，提出「二軸三轉」戰略架構——即以高值化精緻鋼廠與綠能產業為兩大主軸，搭配數位、低碳與供應鏈三大轉型，未來中鋼將持續推動低碳技術如高爐富氫噴吹、廢鋼再利用等創新製程，同時深化與客戶的價值協作，實現從原料到通路的全鏈整合。

在全球鋼鐵產業面對結構考驗之際，陳守道指出，要以冷靜理性、前瞻思維與技術創新，為中鋼打造穩健轉型的航道，唯有創新、高值與永續，才能讓鋼鐵這項「傳統產業」在新世紀中煥發新生機。中鋼正在實踐的不僅是轉型，更是一場關於企業經營智慧的深度演練。