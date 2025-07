安特羅腸病毒71型疫苗 正式向越南提交上市許可申請

興櫃生技股安特羅(6564)20日公告,該公司自行發展的安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71),已由合作方越南國營公司VABIOTECH於7月18日,正式向越南衛生部藥品管理局(Drug Administration of Vietnam, DAV)提出新藥查驗登記審核申請。

安特羅公告指出,安拓伏腸病毒71型疫苗適用於兩個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種,以預防腸病毒71型感染所引起之疾病。安特羅現在向越南DAV提出新藥查驗登記審核,後續也將向東南亞地區等國家法規監管機構提出查驗登記申請。

安特羅表示,這次提出新藥查驗登記申請,主要是越南衛生部於2025年5月16日新公布之Circular No. 12/2025/TT-BYT on registration of drugs and pharmaceutical ingredients法規,該法規生效日期為2025年7月1日。

安特羅說明,過去十年,手足口病(HFMD)在世界各地的發生率呈上升趨勢,尤其是在中國大陸、日本和新加坡等亞太國家,和越南均呈現相似情形。依世界衛生組織(WHO)之調查結果,越南每年約有5萬至10萬例手足口病病例報告,其中包含數例死亡病例。另亦有研究指出,越南近年平均記錄為8萬例手足口病病例,且其國內目前尚未有EV71疫苗上市。

目前全球腸病毒疫苗市場2024年估值3.4億美元,2033年將成長至5.7億美元,年複合成長率約為5.8%。若越南將疫苗納入國家免疫計畫,年市場值約4,000萬美元,而東協總值有望突破3億美元。

安特羅表示,該公司的腸病毒疫苗已完成三期多中心臨床試驗,報告結果顯示疫苗有效性(VE)達99.21%,符合期保護力及免疫持久性關鍵指標,並已著手進行200及1,000公升級 GMP量產產能確效,以滿足具備越南當地市場之充分供貨能力。未來將持續著手於東南亞及全球市場開發,向當地法規監管機構提出藥證註冊申請,以期能縮小區域性防治缺口,守護嬰幼兒健康。