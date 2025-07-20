「安聯小小世界盃」總決賽開踢 打造運動性平友善賽事

長期支持足球運動的安聯人壽於19日舉辦「第十二屆安聯小小世界盃總決賽」，經過7區激烈的預賽，共有35隊晉級總決賽，再加上離島保障名額5隊，共計40隊於今日一戰高下，各組別冠軍隊伍可以將專屬的冰淇淋金盃帶回家。

響應安聯集團亞太區#SHEsecures倡議，支持女性發揮自我價值及推廣女性賦權，「安聯小小世界盃」今年特別加強聚焦於為女孩拓展機會，不僅增設「木蘭獎」以表揚U15優秀的女子球員，用行動鼓勵更多女孩投入足球運動，落實性別平等；此外，總決賽首日也舉辦「MoveNow HerGame」女子足球體驗活動，邀請醒吾高中女子足球隊隊員到場，與U6和U8的女子小將一同踢球，親身體驗足球的魅力，開創女子足球新未來。

安聯小小世界盃舉辦已逾十年，響應政府號召企業結合社會資源，由上而下推動、向下扎根與往上發展並進，消弭台灣基層足球斷層，已成為夏季最熱門的足球賽事。台灣近年踢球人口逐年上升，為了培力青年運動的未來，培育更多足球新秀，安聯小小世界盃從2017年開始銜接至U15層級，打造從U6開始，一直到U8、U10、U12、U15的完整比賽規模，成為國內比賽組別最完整、極具影響力的梯隊品牌。

今年全新賽事主題「FOR LOVE因為熱愛」，期許小將們記得當初踢球的初衷，保持對足球的熱愛，報名參賽隊伍更從去年1,107隊成長到1,204隊，吸引超過1萬2千個家庭熱情投入，不僅為賽事史上第二多，更創疫情後新高。對於台灣足球運動發展的契機，安聯人壽也補充道，「從與德國拜仁慕尼黑球隊的合作經驗來看，足球選手的培養是要從小做起的，所以『安聯小小世界盃』開放報名的最小梯次為U6，經過多年耕耘，很高興看到報名隊伍數年年升高、參與球員破萬。安聯深信，只要把從事足球運動的人口基數拉高，就能增強台灣足球的實力！」

體壇女力崛起，台灣女足自1970年代木蘭隊曾開創絢爛時代下，一直以來，在國際賽場上更接近「世界」中心。為了響應安聯集團亞太區#SHEsecures倡議，推動多元化女子運動，落實運動中的性別平權，2025安聯小小世界盃除了原本的金球、金靴和金手套三項個人獎項外，今年更特別設立「木蘭獎」，從眾多U15參賽選手中選出最具潛力與表現優異的女子MVP，提供賽場上的足球女將們一個舞台，回應她們對足球的熱愛，並於總決賽首日舉辦「MoveNow HerGame」女子足球體驗活動，邀請偏鄉小學U6和U8或弱勢家庭的女孩，與國內女足搖籃之一的醒吾高中女子足球隊優秀女將們一起踢球，親身體驗和感受足球的魅力，讓女孩有更多機會接觸足球，培育更多優秀女性足球員。

第十二屆「安聯小小世界盃總決賽」成功落幕，安聯人壽最後表示，「感謝來自體壇公務單位的指導，執行單位的籌備與協調，更感謝異業企業夥伴的合作與贊助。傳承過去逾十載成功的經驗，展望未來，台灣安聯人壽除了期許『安聯小小世界盃』能夠繼續成為小朋友享受踢球樂趣的平台，並且成為全台指標賽事之一，更希望透過企業的力量，號召更多國內企業與民眾重視台灣基層足球運動的發展，齊心協力提升台灣足球視野與培育新血，希望未來能在世界級賽場上看到台灣足球隊發光發熱。」