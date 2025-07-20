金萬兩娛樂城開幕 流量網紅齊聚引爆娛樂遊戲大戰
全新線上娛樂平台「金萬兩娛樂城」，在台中李方艾美酒店盛大舉行開幕式，集結超過百位網紅與遊戲玩家出席；另外，南韓最性感世界百大DJSODA、男神陳勢安及代言人大勢網紅油條兄弟共襄盛舉，帶來全台最震撼的娛樂盛會。
活動最受矚目的是舞台演出，包括開場就有好萊塢變形金剛炫麗表演，還有韓國國際人氣電音女王DJ Soda帶來震撼電音派對，接著實力派金曲歌手陳勢安演唱多首人氣單曲，帶給觀眾跨界潮流與抒情音樂交織的舞台體驗。
開幕活動，不僅有豪華的娛樂體驗與精采表演，現場更舉辦盛大的抽獎活動，除了抽出百萬名車，還有多重現金與豪華禮品抽獎，總獎項價值超過千萬元，讓參與玩家驚喜連連也滿載而歸。
創辦人天曜表示，這一路上，從一張白紙到正式開幕，團隊投入無數心力，也歷經無數修正與嘗試，但始終記得初衷：「讓娛樂成為一種值得期待、值得分享的生活方式」。
天曜強調，金萬兩娛樂城不僅僅是娛樂遊戲，更是為年輕世代打造的潮流社交平台。他期望能做台灣第二，讓參與者在現場與網路上，都能留下最熱血的娛樂回憶。
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