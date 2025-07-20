AI機器人產業大聯盟成形 台廠拚零組件和系統整合

6大公協會推動的台灣AI機器人產業大聯盟，將於22日舉行成立大會，人工智慧（AI）趨勢帶動自動化、物流、倉儲等智慧製造工業和人形機器人應用，全球大廠紛紛布局智慧製造AI機器人方案，台灣廠商在零配件和系統整合關鍵角色，也逐漸浮出檯面。

台灣AI機器人產業大聯盟由台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會等6大公協會共同發起，目的推動台灣AI機器人創新應用與國際輸出，讓AI機器人跨域整合與國際接軌。

國際機器人協會（IFR）在今年1月透過新聞稿指出，今年機器人產業將呈現5大主要趨勢，其中機器人領域的人工智慧（AI）趨勢正在成長，AI驅動的機器人模擬技術，將持續在傳統工業以及服務機器人應用開花結果。

全球大廠紛紛布局具備數據分析和自主學習能力的AI機器人工廠設備應用方案，包括瑞典ABB、日本發那科（FANUC）、德國庫卡（KUKA）、日本安川電機（YASKAWA）、那智不二越、三菱電機、德國易格斯（igus）、日本愛普生（Epson）、松下（Panasonic）、西門子（Siemens）等。

整體觀察，目前智慧製造AI機器人產品主要有3種類型，包括機械手臂、自動搬運（AMR）、開發完整方案（full-stack）等。

法人舉例分析，AI用工業機器人目前主要應用於工業機器手臂產品，以ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA等4大廠為主，其中工業機器手臂齒輪超過9成來自日本KHK、宮本（Miyamoto Engineering）和岡本工機（Okamoto-Kouki）等3大廠商，機器手臂和AI機器人齒輪屬於少量多樣市場，進入門檻和利潤相對高。

台灣廠商在智慧製造AI機器人關鍵零組件和系統應用方案，關鍵角色也浮出檯面，包括上銀集團、正崴集團、台達電、廣達集團、華碩、英業達、新漢、寶元數控、均豪精密、達明機器人、微星、研華、凌華、廣運、所羅門、盟立自動化等，布局協作型機器人、工業電腦以及AI應用與系統整合方案。

其中上銀集團可提供滾珠螺桿、線性滑軌、交叉滾柱軸承、諧波減速機、單軸模組及次系統等客製化產品，與客戶開發物流機器人、焊接機器人及各專業機器人，提供整合性解決方案。

上銀預估，今年底物流專業機器人可小批量訂單，集團持續布局焊接、農用等AI專用型機器人市場，未來3年AI專用型機器人實際量產進度會逐步顯現。

此外，正崴旗下子公司星科國際（Sync Robtic）布局AI機器人平台方案，首波應用聚焦安防巡檢；新漢積極布局AI機器人控制器，整合自研即時作業系統，提升機器人應用效能；達明機器人布局協作機器人及AI自動化方案等。