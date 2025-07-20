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五月天GD等演唱會經濟今年逾41億產值 旅宿3區最有感

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
五月天霸氣登場，觀傳局合作加碼推旅宿優惠。圖／北市觀傳局提供
五月天霸氣登場，觀傳局合作加碼推旅宿優惠。圖／北市觀傳局提供

演唱會經濟，台北市觀傳局統計，台北市今年上半年從國際巨星到華語天王天后在台北大巨蛋、小巨蛋等接連開唱，已吸引近百萬國內外歌迷湧入台北，觀眾人次突破94萬，帶來至少41億元觀光產值。

另外，演唱會經濟也讓旅宿業受惠，大巨蛋周邊的信義、大安與松山區旅館住房率，在演唱會期間高達9成，較沒有演唱會的時候成長近3成。

北市觀傳局表示，五月天25周年演唱會近期在台北大巨蛋圓滿落幕；同一時間韓國天王G-DRAGON也在台北小巨蛋開唱。統計今年上半年，台北市迎來超過230場演出，包含韓國人氣女歌手泰妍、MAMAMOO頌樂、少女時代TIFFANY、及韓國新生代男團NCT WISH、義大利男高音安德烈．波伽利、日本創作歌手米津玄師與YOASOBI等。

還有華語巨星蘇打綠、張學友、林俊傑等也輪番在台北開唱，吸引大量粉絲來台追星，帶動整體城市經濟發展，展現演唱會經濟為城市觀光注入強勁動能。

觀傳局調查顯示，在大巨蛋舉辦演唱會的期間，位於周邊的信義、大安與松山區旅館住房率高達9成，較沒有演唱會的時候成長近3成，如大安區福華大飯店演唱會期間住房率將近客滿，同區的朗司旅館平日住房率約60%，演唱會期間可達90%；信義區誠品行旅演唱會期間可達90.7%，成長20%以上；松山區茹曦酒店、南港區台北漢來大飯店演唱會期間住房率與平日相比亦皆成長約10至15%，有明顯提升。

為把握演唱會商機，觀傳局也攜手旅宿業者，推出多項旅宿優惠專案，日前搭配五月天演唱會活動，只要持票根入住指定旅館，可享住宿與餐飲折扣等專屬優惠，鼓勵外縣市歌迷在臺北住一晚，充分體驗台北之美，也活絡臺北商圈經濟。

至於今年下半年，預計還將有超過50組表演者陸續在台北開唱，平均每周至少兩場，包含台灣嘻哈天團頑童MJ116、亞洲天后濱崎步及台語天后江蕙分別攻占7月與8月的台北小巨蛋，其中濱崎步演唱會門票更是秒殺再加場。

還有英國跨界天后莎拉・布萊曼、韓國Red Velvet 的人氣小分隊 IRENE & SEULGI 以及新生代女團 STAYC和年底 K-POP 超人氣男團 NCT DREAM演唱會都陸續登場，歌迷人數與觀光產值也有望再創新高。

為因應下半年精采的演唱會與賽事，觀傳局更加碼串聯北市近90家旅宿業者推出「憑票根享住宿或餐飲優惠」活動，凡持「任何一場大巨蛋演唱會或賽事票根」入住指定旅館，最高可享住宿39折優惠或館內酒吧加價購等專屬好康優惠。

五月天霸氣登場，觀傳局合作加碼推旅宿優惠。圖／北市觀傳局提供
五月天霸氣登場，觀傳局合作加碼推旅宿優惠。圖／北市觀傳局提供

經濟發展 演唱會 大巨蛋

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