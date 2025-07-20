中小企業永續轉型／馳綠環保材料 走出新路

「馳綠」最初誕生於日本，創辦人許佳鳴希望以匠人精神打造國際品牌。2012年推出首款鞋Amazon，在日本熱銷十萬雙後迅速擴展，兩年內成功打入美國與中國大陸等市場。不料，2017年，馳綠陷入庫存積壓、銷售疲軟與代理商相繼退出市場的困境。

許佳鳴反思：「這世界並不缺一家企業。如果要創業，它真正的價值是什麼？」沒多久，他決定揚棄過去的路線與市場，重新投入開發循環減碳的全新鞋款。

這個轉向，在新冠疫情爆發時，成為公司的救命稻草，也為後來的永續之路奠定基礎。

時尚產業是全球第二大碳排來源，鞋類原料與製程尤其對環境造成不小汙染。馳綠從2018年起，開始以天然與回收原料替代石化原料，研發循環製鞋技術。

其四大材料來源包括：咖啡渣、有機廢棄物、回收塑膠、矽製程廢料，及農漁業副產物，例如甘蔗、茶葉、牡蠣殼等。每種原料背後，都是漫長的收集、分類、研發與轉化過程。

以寶特瓶為例，「馳綠」選擇市場最難處理的兩種來源：一是在萬華設回收據點，以高於市價三倍價格向貧苦高齡者收購；二是來自海廢，儘管清洗困難但可阻止塑膠進入海洋。對馳綠來說，取得原料的過程，本身就是一場社會參與。

企業責任 從咖啡渣開始

馳綠是亞洲首家獲得B型企業認證的鞋業品牌，代表其同時重視利潤與對員工、社會、環境的責任。負責美國市場營運的數位行銷專員戴郁庭表示，當初會加入公司，就是被綠色永續的理念吸引，「我特別喜歡公司推出的Expresso Blocks，這款產品不但有設計感，更使用回收咖啡渣製作，完全符合循環經濟的精神。」

馳綠的責任感，源自一杯咖啡。全球每年產出超過250億公斤咖啡渣，若能再利用，將大幅減少廢棄物與碳排放。

馳綠自2018年起投入咖啡渣製鞋，2020年推出全球首雙以咖啡渣為主體製成的環保休閒鞋，每雙可減少約十公斤碳排放，並兼具除臭與防水功能。

2023年，馳綠共回收約480萬杯咖啡渣、320萬個寶特瓶，及120噸半導體矽廢料。但並非所有材料都能像咖啡渣一樣受歡迎。以半導體矽廢料為例，多數人無法理解其與鞋子的關聯。

許佳鳴說：「這些高科技製程產生的化學殘留廢料，若未妥善處理，對環境影響極大。我們將其轉化為永續材料，雖是技術突破，卻需要時間讓市場接受。」

投入研發 增長期競爭力

負責影響力部門的員工張紘齊說：「下半年，我們將推出一款專為樂齡族設計的運動鞋，目的是改善拇趾外翻、足弓塌陷等常見的腳部問題，幫助長輩走得更穩、更舒適。我們也計劃與企業和NGO合作，提供肌肉數據追蹤服務，讓大家能更了解自身健康。這不僅是推出一雙鞋，更是將創新與社會責任結合的開始。」

許佳鳴始終相信：「不管規模大小，企業都應投入研發，才能保有長期競爭力。」這份差異化策略，讓馳綠從代工陰影中脫穎而出，成為台灣永續設計代表品牌。

2023年，馳綠接連獲得「品牌金舶獎」、「國家永續發展獎」、「台灣循環經濟獎」等大獎肯定，並被美國媒體評為全球十大創新商業模式企業之一。

前進海外 深化友邦合作

作為一家新創公司，「馳綠」並不仰賴大量土地或廠房，而是以技術、專利與智慧財產權為主要資產。2024年，「馳綠」獲外交部國合會「綠瓜專案」獎勵金，成為「影響力先行者計畫」首批團隊，前進瓜地馬拉展開環保材料建廠計畫。

該計畫透過回收甘蔗渣、咖啡渣與竹廢料，製成環保原料，進一步加工為家具、餐具與建材，不僅供應當地，也出口美加市場。這不僅實現資源再利用與減碳，更展現臺灣技術「一路向北」，推動北美循環經濟生態圈，並深化與友邦的永續合作。

許佳鳴坦言，實現淨零碳排並不容易，尤其「零」意味著整個產品生命周期都不能有碳排。回收本身就是高成本、高門檻的過程，一般企業往往望之卻步。

但對馳綠來說，真正的永續不能只靠理念與倡議，而要落實於從原料、生產、販售到回收的全流程中，「我們不只賣產品，更建立可追溯的回收機制，讓材料真正循環再利用。」