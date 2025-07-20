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國內製鞋大廠東南亞設據點 還有動作
美國總統川普陸續宣布各國對等關稅稅率，其中越南、印尼兩大製鞋生產基地目前關稅稅率相對最低，預期將帶動國內製鞋大廠持續加碼投資越南、印尼。
法人指出，製鞋業與品牌客戶關係密切，像志強為Nike、Adidas、ASICS設有品牌專屬廠及研發中心；豐泰（9910）最大客戶Nike，占公司整體營收比重85%；來億主要客戶HOKA，90%產能都來自來億與另一家華利實業等。
擴產計畫方面，來億持續於越南及印尼擴增產能，目前有超過90%產能在越南廠，今年有印尼廠將完工投產，印尼產能占比會逐步提高，但仍高度集中越南生產。
中傑位於越南北件的第四廠區今年第3季可投產，初期產能11.2萬雙，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙。
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