製鞋廠關稅降壓 營運鬆口氣…寶成、豐泰、來億等展望正向

美國宣布與印尼達成關稅協議，稅率由32%降至19%，甚至低於越南20%，國內製鞋大廠包括寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊（9802）、來億、中傑、志強等都「鬆了一口氣」，認為關稅分攤壓力大幅減輕，營運干擾受控，整體產業展望正向樂觀。

製鞋大廠指出，對於美國關稅政策，大家最怕的是政策懸而未決，讓市場陷入觀望。尤其東南亞的越南、印尼是製鞋廠主要生產基地，如今兩國關稅政策明朗化，且稅率較最初宣布得低，品牌客戶要求分攤製鞋成本壓力應可卸除。

至於端終產品是否漲價，製造端是否分攤部分成本，有待後續協商。寶成表示，公司持續與品牌客戶溝通，做合適因應。

目前製鞋業者負擔多數由品牌客戶吸收，像Nike、ASICS有規定不由代工廠吸收關稅，其中Nike近期已調漲產品售價；Adidas、Brooks、HOKA等，則陸續洽談部分共攤。

法人指出，來億將與上游原料供應商共同分攤5%關稅成本，實際分攤關稅可控制在2.5%之內；志強足球鞋為專業運動鞋，品牌定價能力高，未面臨分攤關稅要求；豐泰也尚未針對關稅分攤議題有具體結論。

整體來看，美國與越南、印尼關稅協議定案，並不影響製鞋廠最近二、三個月接單，目前客戶端反應普遍正向。