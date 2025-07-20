統一DREAM PLAZA 25日開幕

統一（1216）新百貨公司「DREAM PLAZA」預定25日開幕，為統一集團在信義區第二個新地標，預料將在百貨商場林立的信義計畫區掀起新一波百貨公司搶客大戰，市場高度關注新舊百貨業者間的勢力消長。

統一集團表示，「DREAM PLAZA」有五大亮點，包括全台最大、面積逾千坪的星巴克門市、博客來首家實體書店、與台北時代百貨地下美食街串聯的餐飲空間、饗賓集團全新Buffet品牌「Urban Paradise」進駐，商場總樓地板面積約7,500坪，共六層樓，預計引進超過300個品牌。

「DREAM PLAZA」的每一層樓各有特色，從地下二樓的「SUBMARKET」連接捷運人流、一樓的時尚品牌、六樓的書香閱讀山丘，到頂樓的「夢想的天空」。其中，位於六樓及戶外空間的「星巴克典藏 DREAM PLAZA台北」為品牌創新旗艦店，融合全球視野與在地文化。