快訊

世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌退日本闖金牌戰

亞洲生技論壇三議題夯 川普關稅政策催生區域合作新契機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

亞洲生技大會23日至27日登場，每年首日都由亞洲生技論壇打頭陣。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年論壇將分為創新科技、投資高峰、區域合作三大場次；隨著美國總統川普推動對等關稅政策，預料將促成各國專家透過今年展會激盪更多區域合作新契機。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」，活動包括三大論壇、亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等。隨國內生醫新創公司增加，大會也與國家生技園區Demo Day、及比翼x北醫x秀傳Demo Day合作，成為大會系列活動，協助國內新創公司創造更多國際合作機會。

2025亞洲生技大會小檔案
2025亞洲生技大會小檔案

亞洲生技大會今年主場論壇，將邀請國際生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾·斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）來台演講；抗糖尿病與抗肥胖的GLP-1發現者、唐獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst）也將在現場解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破。

BIO Asia Award 2024得主及聯合國大使原丈人，將分享生技產業驅動經濟成長並創造社會價值；安進（Amgen）藥廠日本及亞太區資深副總裁My Linh Khazp將分享產業最新趨勢。

今年大會的投資高峰論壇，邀請國際藥廠高階主管來台參與，例如先後創辦PharMingen與百進生技的賴正光、前諾華藥廠新藥開發最高負責人蔡正華、艾伯維（Abbvie）業務開發與併購主管熊琬真。

大會今年還邀請曾任以色列最大生技投資基金的 Gur Roshwalb 主持全球投資座談，與談者包括任職於美國Illumina Ventures的林志宣、香港VMS Group的Aval Chen、及日本LOTTE Holdings Healthcare & Biopharmaceutical CVC 的Yoon Paek等資深生技投資專家。

美國 生技 日本

延伸閱讀

【重磅快評】遲到的道歉 周台英的眼淚能撫平傷痕？

世大運／大會醫護室偏僻 我國中繼站延長服務

攔胡OpenAI Google用24億買新創公司Windsurf的AI程式碼授權

王鴻薇很危險！蔣萬安曝民調分析：綠高達九成會出來投票

相關新聞

製鞋廠關稅降壓 營運鬆口氣…寶成、豐泰、來億等展望正向

美國宣布與印尼達成關稅協議，稅率由32%降至19%，甚至低於越南20%，國內製鞋大廠包括寶成、豐泰、鈺齊、來億、中傑、志...

中小企業永續轉型／馳綠環保材料 走出新路

「馳綠」最初誕生於日本，創辦人許佳鳴希望以匠人精神打造國際品牌。2012年推出首款鞋Amazon，在日本熱銷十萬雙後迅速...

國內製鞋大廠東南亞設據點 還有動作

美國總統川普陸續宣布各國對等關稅稅率，其中越南、印尼兩大製鞋生產基地目前關稅稅率相對最低，預期將帶動國內製鞋大廠持續加碼...

亞洲生技論壇三議題夯 川普關稅政策催生區域合作新契機

亞洲生技大會23日至27日登場，每年首日都由亞洲生技論壇打頭陣。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年論壇將分為創新科技、投資...

統一DREAM PLAZA 25日開幕

統一新百貨公司「DREAM PLAZA」預定25日開幕，為統一集團在信義區第二個新地標，預料將在百貨商場林立的信義計畫區...

產業追蹤／台灣拚創新AI實力獲肯定

隨著人工智慧（AI）技術日趨成熟，全球正加速邁入AI驅動的新時代。從聊天機器人、智慧客服到自動駕駛與智能製造，面對各行各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。