亞洲生技論壇三議題夯 川普關稅政策催生區域合作新契機

亞洲生技大會23日至27日登場，每年首日都由亞洲生技論壇打頭陣。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年論壇將分為創新科技、投資高峰、區域合作三大場次；隨著美國總統川普推動對等關稅政策，預料將促成各國專家透過今年展會激盪更多區域合作新契機。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」，活動包括三大論壇、亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等。隨國內生醫新創公司增加，大會也與國家生技園區Demo Day、及比翼x北醫x秀傳Demo Day合作，成為大會系列活動，協助國內新創公司創造更多國際合作機會。

2025亞洲生技大會小檔案

亞洲生技大會今年主場論壇，將邀請國際生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾·斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）來台演講；抗糖尿病與抗肥胖的GLP-1發現者、唐獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst）也將在現場解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破。

BIO Asia Award 2024得主及聯合國大使原丈人，將分享生技產業驅動經濟成長並創造社會價值；安進（Amgen）藥廠日本及亞太區資深副總裁My Linh Khazp將分享產業最新趨勢。

今年大會的投資高峰論壇，邀請國際藥廠高階主管來台參與，例如先後創辦PharMingen與百進生技的賴正光、前諾華藥廠新藥開發最高負責人蔡正華、艾伯維（Abbvie）業務開發與併購主管熊琬真。

大會今年還邀請曾任以色列最大生技投資基金的 Gur Roshwalb 主持全球投資座談，與談者包括任職於美國Illumina Ventures的林志宣、香港VMS Group的Aval Chen、及日本LOTTE Holdings Healthcare & Biopharmaceutical CVC 的Yoon Paek等資深生技投資專家。