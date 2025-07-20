產業追蹤／台灣拚創新AI實力獲肯定

隨著人工智慧（AI）技術日趨成熟，全球正加速邁入AI驅動的新時代。從聊天機器人、智慧客服到自動駕駛與智能製造，面對各行各業對智慧化轉型的迫切需求，AI不再只是實驗室裡的前沿科技，而是重塑產業結構與競爭模式的核心動能。

根據2024年在IDC發布的《全球人工智慧與生成式人工智慧支出預測》報告，從2023年至2027年，全球AI支出年均複合成長率（CAGR）將達30.2%。其中，美國、西歐與中國大陸為前三大投資市場，零售、金融與製造則是最積極導入AI的產業。尤以生成式AI（Generative AI）為代表的新技術，加速了企業對智慧轉型的投資腳步，也帶動整體市場需求持續升溫。

AI快速普及，也推動實際應用場景全面開展。目前AI應用已橫跨製造、醫療、金融、教育、物流、娛樂與公共服務等領域，不僅推動產業創新與效率提升，更顯示其在實務應用中的高度適用性與龐大潛力。

根據工研院IEK Consulting報告，AI在各行業滲透不斷深化，舉凡產品設計、預測性維護、詐欺偵測到金融風控與流程優化，AI已成為企業數位轉型的重要推手。

這波AI應用的推進，也在國際創新舞台上展現成果。2025年愛迪生獎（Edison Awards）結果出爐，台灣團隊表現亮眼，共奪得18座獎項，僅次於美國，總數居全球第二，充分展現台灣科技研發的深厚實力與國際影響力。這些得獎技術橫跨智慧交通、綠色能源、精準醫療與智慧製造等領域，並與產業應用緊密結合，展現創新技術的高度落地性。

愛迪生獎有「創新界奧斯卡」美譽，今年有超過400項技術與產品參賽，競爭激烈。入圍與獲獎的項目，涵蓋AI、智慧能源、綠色科技、生醫科技、智慧製造等前瞻領域，呈現全球科技應用轉型的最新趨勢與未來布局方向。

其中，工研院表現亮眼，一共奪下七項大獎，包括金銀銅獎都有斬獲，成為全球第二多得獎的單一機構。不只是研發實力的肯定，更展現台灣科技創新核心機構的關鍵地位。除工研院外，經濟部轄下研發法人金屬中心、紡織所、船舶中心與車輛中心也表現出色，合計抱回14座獎項，再創新高。

這些獲獎技術不僅具備前瞻性，更展現高度落地應用潛力。舉例來說，有些專案整合AI技術解決智慧交通瓶頸，有些則專注於淨零碳排與循環經濟，也有助於強化精準健康照護與產線智慧升級，成為推動產業升級、能源轉型與社會永續的重要引擎。

例如，面對全球水資源短缺問題，獲得金牌獎的「漏水智慧監測技術」展現出關鍵價值。傳統管線檢測耗時、易受環境干擾，常使漏水難以及時發現且修復成本高昂。此技術能快速識別與精準定位漏水，準確率高達98%，目前已與台灣自來水公司合作，成功定位834處漏水點，每年可節省1,094萬噸用水。

在資安領域，獲得銀牌獎的「Janus智能微隔防護方案－netKeeper」專為IoT環境與關鍵基礎設施資安防護打造，具備AI自動學習功能，可自動建立通訊白名單並即時隔離異常設備或行為，實現高強度、低人力依賴的資安防護。

從全球投資脈動到產業落地應用，再到國際創新大獎的高度肯定，AI的價值早已超越單一科技視角，成為推動企業轉型、國家競爭力與社會永續發展的核心引擎。台灣不僅在技術創新上展現強韌實力，也逐步在AI、資安與永續等國際關鍵議題中擁有更積極的參與空間與策略主動性。

對台灣產業而言，關鍵不僅是研發突破，更在於加速跨域整合、強化與國際夥伴的策略鏈結，並拓展AI應用與驗證場域，打造完整的產業生態系。唯有如此，台灣才能在全球AI產業版圖中占據戰略高地，成為高附加價值應用與技術整合的關鍵推手。