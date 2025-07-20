產業追蹤／強化資安 打造可信賴網路

在AI快速發展與數位轉型浪潮席捲下，「韌性社會（Resilient Society）」成為各國發展關鍵，資安更是建構韌性社會的第一道防線。根據國際資安報告，2024年全球平均資料外洩損失高達450萬美元，攻擊者從過去以癱瘓系統為目的，轉向長期滲透與竊取敏感資料。面對高度不確定與零日攻擊頻傳的環境，單靠傳統「邊界防禦」已難應對。

工研院研究開發的突破性技術「Janus智能微隔防護方案-netKeeper」，透過內建AI自動學習內部網路設備的正常通訊行為，動態建構通訊白名單，並即時隔離異常連線以防止橫向擴散，實現「不中斷運作、自動化風險識別與阻斷、防止攻擊擴散」的潔淨網路環境。該方案專為缺乏IT人力、設備無法升級或無法安裝防毒軟體的場域設計，例如智慧醫療、工控設備及老舊IT環境，協助用戶在不中斷營運、不停機的條件下，以最小人力投入即能建構高強度防線。

近年來，勒索病毒、供應鏈攻擊、深偽技術與AI攻擊工具層出不窮，台灣身處亞太戰略熱點，企業與關鍵基礎設施承受極高資安壓力。產業界逐步轉向「韌性導向資安」，從威脅偵測、防禦、事件回應到營運持續與災後復原，建構多層次、多階段的防護鏈，以因應複雜威脅。為了市場需求，工研院技術團隊更成立新創公司「一安智能」，積極推動技術商品化與產業落地，獲市場高度關注。

Janus netKeeper命名取自羅馬雙面神，象徵同時守護過去與未來。該技術具備三大核心能力：自動學習通訊行為、動態建立通訊白名單、即時隔離異常連線並防止橫向擴散。透過AI自動學習與持續優化白名單規則，強化防護精準度並減輕管理負擔。不依賴外部情資庫或雲端資安架構，而是專注於現場式、邊緣運算下的通訊異常風險識別與即時阻斷，無需安裝於終端設備，特別適合EOS（End-of-Support）、OT／IoT及無法停機環境。該方案於2025年榮獲美國Edison Awards銀獎，為首個以A微分隔技術獲獎的亞洲資安解決方案。

目前Janus netKeeper已應用於國內智慧醫療、製造與能源等場域，由多家系統整合商導入，並積極推動國際資安標準認證，拓展東南亞與歐洲市場，展現台灣資安新創技術的全球競爭力。

台灣在全球資通訊與半導體供應鏈中扮演關鍵角色，資安不僅是防禦工具，更是維繫產業永續運作的核心能力。Janus netKeeper以AI自動化、即時反應的新型態防護，成為強化中小企業與關鍵基礎設施韌性新選項。

韌性社會不僅是對極端天災與疫情的回應，更是對數位風險與未知挑戰的前瞻準備。台灣資安產業站在由防守轉向主動治理的轉折點，只要持續深耕關鍵技術、鏈結國際資源與市場，有機會走出獨具特色的路徑，成為全球信賴的技術供應者。