產業追蹤／雙箭齊發 能源效率再升級

淨零排放與能源轉型已成全球共識，如何兼顧營運效率、環境永續與系統韌性，成為衡量產業競爭力的重要指標。根據國際能源署（IEA）報告指出，隨著電動車普及與再生能源占比上升，未來十年內全球電網將面臨前所未有的調度挑戰。打造分散式、智慧化的用電管理機制，讓用電單位不再只是「消耗者」，而能成為支援電網的「參與者」，已成各國政策與產業發展的核心趨勢。

交通部預計2030年前將全面推動1萬6,000輛公車電動化，電動運具將帶動用電型態劇變，加速充電與配電管理系統的進化。為協助產業提升效率與彈性，工研院聚焦兩大應用場域，運輸與零售，研發出「智慧充電：電動車電網友善充電管理」與「冷能需量反應管理系統」兩項創新技術，分別解決車隊充電效率與商用冷能調度的痛點，榮獲2025年愛迪生獎肯定，展現台灣綠能科技的創新動能與實用價值。

隨著電動巴士與物流車大量投入營運，充電規劃成為需要精密管理的系統工程。公共運輸與商用車輛的充電規劃更複雜，必須在滿足營運需求時，避免超過電網契約容量，如何在電網負載與充電效率間取得平衡，已成為電動車營運商與電力供應商的挑戰。過去因契約容量受限，營運商常面臨充電安排困難、人力調度負擔重、或電費高額罰款等問題。

工研院研發出「智慧充電：電動車電網友善充電管理」，專為營運場景設計，具備非均流充電技術與AI智能排程能力，能自動辨識每輛車的電池健康與即時電量，動態分配充電時段與電流大小。不僅可有效降低契約容量衝擊與電網負載，還能延長電池壽命達20%。

系統亦結合遠端偵控與即時預警機制，能全面掌握充電狀態、供電負載、設備異常情形，降低人力操作風險，強化營運穩定性。

未來，此系統更可結合太陽能等再生能源，將離峰充電、尖峰放電納入車隊管理，使車隊具備類似儲能電池的調度能力，落實車輛與電網雙向整合，打造韌性更高的智慧城市能源網絡。

除運輸場域，零售業營運高度依賴穩定的冷藏與空調系統，對能源效率與穩定性要求甚高。工研院開發「冷能需量反應管理系統」，鎖定商用場域冷能應用，透過AI演算法整合天氣、客流與設備數據，智慧調控冷凍機組運轉時機，實現預冷儲能與即時降載，讓商店不只是用能單位，更能支援電網，成為「迷你發電廠」。

與傳統能源監控系統僅記錄耗電數據不同，該系統具備即時預測與動態控制能力，能自動預先啟動冷藏降溫機制，在電網尖峰時段降低即時用電，並參與需量反應（Demand Response）以支援區域供電調節，成為城市電網靈活調度的一環。

其另一大優勢是「敏捷部署」能力。三天內即可建置完畢，無需更換冷凍空調設備即可導入，大幅降低零售業者技術門檻，實現「即插即用」的彈性建置。系統亦具備AI自我學習與快速複製能力，可依商店條件自動調整演算法，適用於多元零售場域，系統已導入多家國內大型連鎖門市。

未來該系統亦規劃拓展應用至醫療、倉儲、製造等高冷能需求產業，並與能源管理服務業者合作，擴大智慧能源解決方案的產業版圖，開創更多可行商模與創新價值。

從智慧充電到冷能管理，工研院聚焦用能密集、管理需求高的應用場域，導入提升能源使用效率的解決方案，讓能源轉為可調度、可預測、可參與的策略資產，不僅有助業者降低營運成本與排碳風險，也為台灣在全球綠色競爭中，建構更具彈性的能源管理系統奠定基礎。