房市反轉、六都哪裡房價跌最慘？八里、大雅入榜

房市反轉，哪裡災情最慘？台灣房屋觀察內政部不動產資訊平台房貸買賣契約資料，六都各行政區跌幅最多的行政區，六都下跌最多的行政區是台南市佳里區，均價從2字頭跌回1字頭，年跌幅16.8%，仁德、歸仁跌幅也逾7％。

台中市最慘為大雅，相較去年下跌13%，其次為大甲、沙鹿，年跌幅都在1成以上。

高雄則是林園第一，年跌幅達9%，左營、大寮跌幅也都在7％以上。

新北下跌最多為八里區，均價從去年第1季一坪26.8萬，今年回到25.1萬，跌幅約6%，桃園則是大園區，年跌8%。

台北市大安區、士林區、內湖區都走跌，不過跌幅都不明顯，只有2~3%，仍在波動盤整範圍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，整體來看，現在重跌區大多是房市蛋白、蛋殼區，這些地方過去很少外來客，買盤靠在地換屋族支撐，漲勢相對有限。

但去年上半年在新青安貸款刺激買氣下，精華區交易爆量，房價大漲，不少蛋白、蛋黃區，因有一些建設題材，或是沾上AI題材，建商紛紛搶進推案搶市，大量預售案進場、交屋帶動區域行情驚人翻漲。

然而，在央行祭出限貸令後，買氣退燒，這些地方也首當其衝，房價明顯下修。