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全球貨量還未見放量 SCFI運價指數連六跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
美國對各國對等關稅陸續出爐，全球貨量還未見放量，運價指數連六跌。聯合報系資料照
美國對各國對等關稅陸續出爐，全球貨量還未見放量，運價指數連六跌。聯合報系資料照

美國對各國對等關稅陸續出爐，全球貨量還未見放量，運價指數連六跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（18）日公布，指數下跌86.39點至1,649.9點，周跌幅4.98%；四大主要航線全部下跌，北美線上周小反彈後，本周再度回跌，遠東到美東線運價超過一成。

國內航運業者分析，時序已經進入貨櫃輪的傳統旺季，目前北美線受到太多加班船投入，市場需求量不足衝擊下，隨著船期出發時間，運價變動會加大；歐洲線運價本周雖然下滑，然而走勢還是相當穩定，反應市場貨量還未出現旺季效應。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

業者指出，美西價格已經接近落地，也接近成本，目前先觀察8月1號的關稅政策。美中關稅暫緩對第3季應該有正面效益，因為受到稅率和匯率影響終端消費意願也受衝擊，是目前運價指數持續下跌的重要因素。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,142美元，較前一期下跌52美元，跌幅達2.37%；遠東到美東運價每FEU達3,612美元，較前一期下跌560美元，跌幅13.42%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,079美元，較前一期下跌20美元，周跌幅0.95%；遠東到地中海運價每TEU達2,528美元，較前一期下跌139美元，周跌幅5.21%。

關稅

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