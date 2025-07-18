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郵輪旅客亮眼 將超越疫前…今年估逾111萬人次、成長6%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣郵輪市場疫後快速回溫。圖／港務公司提供
台灣郵輪市場疫後快速回溫。圖／港務公司提供

台灣郵輪市場疫後快速回溫。港務公司預估，2025年全台郵輪旅客人次將達111.9萬人，首度超越疫情前的105萬人紀錄，年增逾6%。雖靠港艘次略低於2019年的671艘，但郵輪大型化趨勢明顯，平均載客人數顯著提升。

根據統計，2025年掛號港艘次可望達271艘，較疫情前的175艘成長逾五成，顯示外籍郵輪重返台灣市場動能強勁。其中，基隆港全年旅客預估達92.38萬人，較2024年成長逾兩成，續居亞洲郵輪主港之一。

地中海郵輪「榮耀號」6月靠港即創下單船載客逾5,500人紀錄，刷新台灣郵輪旅運單日人次新高。港務公司指出，大型郵輪增加與靠港集中化，使旅客總量成長即便艘次略減，仍可推升整體運量。

港務公司行政副總經理高傳凱分析，旅客回流主要受三因素帶動，第一為疫後報復性旅遊需求強勁；第二為業者擴大航網規模，包括地中海郵輪、星夢郵輪等大型船隊重啟基隆母港營運；第三為政府推動外籍旅客獎勵、強化港區接待力，全面提升台灣做為國際郵輪中繼站的吸引力。

疫情期間，台灣持續投資港埠設施與岸上接待品質。高傳凱指出，解封初期即展開東北亞、東南亞與歐洲三大行銷行動，拜訪國際郵輪品牌爭取靠港機會，已陸續促成多條新航線啟動。

Fly-Cruise（搭機搭郵輪）市場也同步增長。2025年外籍Fly-Cruise人次預估達5.6萬人，幾近疫情前的兩倍。高傳凱表示，針對高比例外籍旅客船次，將持續推動每人補助百美元，有效吸引國際郵輪客以台灣為母港出發點。

目前台灣穩居亞洲郵輪市場第二大，僅次於中國，並領先日本與韓國。相較日韓以內海航線為主，台灣具備出境型航程與多港佈局優勢。高傳凱強調，隨蘇澳、花蓮等新興港點加入掛靠行列，將進一步擴大市場腹地與航線彈性。

展望未來，港務公司將推動「雙母港、多港協同」模式，結合航空與海運運能，打造更具吸引力的海空聯營旅遊路線，迎接下一波國際郵輪市場成長動能。

郵輪 航線 疫情

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