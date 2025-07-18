第一屆《人魚嘉年華》登場 打造專屬人魚的夢幻慶典

打造台灣唯一專屬人魚的夢幻主題慶典！台中潛立方攜手女子的海Ms.Ocean，推出國內首場結合表演、體驗、藝術與市集的《人魚嘉年華》，活動自7月18日起至8月16日，為期一個月。

此次活動獲得三大國際潛水系統MFI、PADI、SSI的熱烈響應，透過精心設計的水下表演與專業的人魚體驗課程，共同推廣「台灣美人魚印象」，提升台灣水下藝術文化在國際舞台上的能見度與影響力，為今年夏天注入一場專屬於人魚的夢境。

第一屆人魚嘉年華今天舉行開幕典禮，由波力（8467）總經理洪進山、台中市觀光局長陳美秀、交通部部長室秘書楊承翰、台中市民政局副局長陳寶雲、台中市議員賴順仁主持開幕剪綵。

另外還邀請到深耕水域運動的SSI潛水系統總裁王朝正、MFI國際人魚聯盟創辦人林育泉、MFI國際人魚聯盟人魚教練訓練官張逸先、海人製作團隊導演袁緒虎、水下三十米導演李景白等人，共同見證台灣首次以美人魚為主題的文化活動正式啟動。

現場由張逸先Afa領軍，Mersoul &；喜韻舞蹈團隊帶來融合人魚與水舞的水下表演，吸引觀眾驚呼連連。接下來還有三場免費開放的水下演出，開放一般民眾參觀。

三大團隊將以不同風格的演出帶來台中新氣象：7月26日（六）PADI團隊演出-水下舞動；7月27日（日）潛立方團隊TATA演出-海的呢喃；8月16日（五）SSI團隊壓軸演出-水下藝術閉幕式。

除了表演，活動期間每日提供多項體驗活動，包含人魚體驗、水舞課程、水下模特、兒童人魚與繪畫工作坊，適合親子與初學者參與。也特別設置打卡拍照區與陸上人魚瑜珈，讓民眾從裡到外感受人魚文化魅力。

7月27日還將舉辦一日限定的《人魚嘉年華市集》，集結20組夢幻甜點、手作飾品、美甲藝術、海洋服飾等攤位，打造海洋風格的市集派對。