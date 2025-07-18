快訊

樹林死亡車禍…機車騎士遭撞送醫不治 曾是鄭運鵬10年助理

第一屆《人魚嘉年華》登場 打造專屬人魚的夢幻慶典

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第一屆《人魚嘉年華》打造台灣唯一專屬人魚的夢幻主題慶典。記者宋健生/攝影
第一屆《人魚嘉年華》打造台灣唯一專屬人魚的夢幻主題慶典。記者宋健生/攝影

打造台灣唯一專屬人魚的夢幻主題慶典！台中潛立方攜手女子的海Ms.Ocean，推出國內首場結合表演、體驗、藝術與市集的《人魚嘉年華》，活動自7月18日起至8月16日，為期一個月。

此次活動獲得三大國際潛水系統MFI、PADI、SSI的熱烈響應，透過精心設計的水下表演與專業的人魚體驗課程，共同推廣「台灣美人魚印象」，提升台灣水下藝術文化在國際舞台上的能見度與影響力，為今年夏天注入一場專屬於人魚的夢境。

第一屆人魚嘉年華今天舉行開幕典禮，由波力（8467）總經理洪進山、台中市觀光局長陳美秀、交通部部長室秘書楊承翰、台中市民政局副局長陳寶雲、台中市議員賴順仁主持開幕剪綵。

另外還邀請到深耕水域運動的SSI潛水系統總裁王朝正、MFI國際人魚聯盟創辦人林育泉、MFI國際人魚聯盟人魚教練訓練官張逸先、海人製作團隊導演袁緒虎、水下三十米導演李景白等人，共同見證台灣首次以美人魚為主題的文化活動正式啟動。

現場由張逸先Afa領軍，Mersoul &；喜韻舞蹈團隊帶來融合人魚與水舞的水下表演，吸引觀眾驚呼連連。接下來還有三場免費開放的水下演出，開放一般民眾參觀。

三大團隊將以不同風格的演出帶來台中新氣象：7月26日（六）PADI團隊演出-水下舞動；7月27日（日）潛立方團隊TATA演出-海的呢喃；8月16日（五）SSI團隊壓軸演出-水下藝術閉幕式。

除了表演，活動期間每日提供多項體驗活動，包含人魚體驗、水舞課程、水下模特、兒童人魚與繪畫工作坊，適合親子與初學者參與。也特別設置打卡拍照區與陸上人魚瑜珈，讓民眾從裡到外感受人魚文化魅力。

7月27日還將舉辦一日限定的《人魚嘉年華市集》，集結20組夢幻甜點、手作飾品、美甲藝術、海洋服飾等攤位，打造海洋風格的市集派對。

潛立方執行長王景平表示：「這次嘉年華不只是一次活動，更希望能成為台灣推動水下藝術與潛水觀光的新起點。這次三大國際潛水組織的參與，也讓我們更有信心，將潛立方打造成亞洲美人魚文化與潛水觀光的核心據點。」

潛立方擁有全台唯一最深21米的室內溫水泳池，全年提供自由潛水、美人魚課程。記者宋健生/攝影
潛立方擁有全台唯一最深21米的室內溫水泳池，全年提供自由潛水、美人魚課程。記者宋健生/攝影
台中潛立方攜手女子的海Ms.Ocean，舉辦第一屆《人魚嘉年華》。記者宋健生/攝影
台中潛立方攜手女子的海Ms.Ocean，舉辦第一屆《人魚嘉年華》。記者宋健生/攝影

觀光 總經理

延伸閱讀

台中教育大學教授顏名宏接任高美館長 延續高雄美學教育使命

藝術家義賣畫作 與善心人合募81萬贈台南玉井急難基金

「全知讀者視角」原著力挺！超狂特效搬上銀幕「列車脫軌嚇瘋」

TPBL／出賽17場球隊拿15勝 夢想家宣布續約霍爾曼

相關新聞

中央社宅第2季1,470戶招租超搶手 吸逾9千件申請

中央社會住宅第2季共釋出1,470戶，吸引申請踴躍，7月9日截止前共收到9,322件申請案，預計10月9日舉辦公開抽籤，...

高雄港國際郵輪今年艘次成長近倍 喜迎郵輪經濟榮景

高雄港國際郵輪業務迎來亮眼成績！今年全年預報達107艘次，較113年59艘次大幅成長逾80%。而在下半年更將預計迎接71...

好市多創意料理風潮崛起 懶人逛一圈也能變身廚神

當消費者普遍將好市多視為「買多多、囤多多」的代名詞時，實際上某些高手已經開啟了另一種「懶人創意料理」的消費模式。最近網友...

SCFI運價指數連六跌！四大主要航線全下跌 遠東至美東線跌幅逾一成

美國對各國的對等關稅陸續出爐，全球的貨量還未見放量，運價指數連六跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於18日出...

華新麗華加碼投資英國 創台英夥伴關係新里程碑

華新麗華（1605）（以下簡稱華新）宣布其英國子公司 Special Melted Products（以下簡稱 SMP）...

華新麗華啟動 SMP 英國擴產計畫 聚焦航太與能源高值應用

華新（1605）18日公告，旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。