新天地80周年慶宣布推動數位轉型 搶攻聚餐與婚宴商機

新天地（8940）餐飲集團18日歡慶創立80周年，董事長王玉雲宣布，未來三年將全面導入AI科技於資訊與行銷決策中，以更敏捷的營運模式與數據驅動能力，搶攻聚餐與婚宴商機，加速擴大市場版圖。

王玉雲表示，80周年不只是品牌歷史的里程碑，更是轉型的重要起點。未來三年，集團將重點導入AI技術於營運決策與行銷推廣，包括消費者行為分析、精準廣告投放、數位菜單設計與供應鏈智慧管理等，以科技強化營運效率與市場競爭力。

此外，集團將持續年輕化品牌策略，透過IP聯名、AI互動、跨平台社群合作等方式，與Z世代及新興家庭客層建立更強的情感連結，打造「傳承經典、擁抱未來」的多品牌發展布局。

新天地同時推出為期三個月的「80周年紀念饗宴」搶市，不僅以傳承台味功夫菜再現經典，更結合AI互動體驗、UGC口碑行銷與年輕化品牌策略，希望在後疫情時代以創新話題引爆餐飲市場。

第2季為餐飲業傳統淡季，今年又碰上美國對等關稅、匯率狂升衝擊，影響市場消費意願。新天地6月合併營收0.96億元、年減25.1%；第2季合併營收3.04 億元、年減1.6%；累計上半年合併營收9.04億元、年減3.4%。

而根據MIC產業情報研究所數據顯示，2024年台灣內需聚餐與節慶餐飲市場已恢復至疫情前九成水準，其中桌菜餐飲因其「高CP值、共享性與儀式感」仍為市場主力。新天地目前承接企業尾牙已逾9,000桌，預計第3季提前達成滿桌目標。

另因應少子化的市場趨勢，新天地近幾年集團展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌，預計今年底再創立一個新品牌，初步鎖定台菜或燒肉市場，全力拓展精緻餐飲陣容。

目前，新天地旗下有四個婚宴品牌，包括「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」及「唯愛庭園」，全台共八處據點，主眾聚焦在「講究」的中高價市場。其中，主打高端婚宴的「萊特薇庭」，接單能見度已看到2026年下半年。

另為發展精緻餐飲，旗下並有「樂葵」法式鐵板燒及「匠」極緻鍋物，全台共四家分店。

新天地表示，集團已訂出目標，每年至少開創一個新品牌，強調集團因應近十年來由於少子化造成結婚對數及婚宴桌數的減少，決朝多元化發展精緻餐飲，並將展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌。

近年創立的「樂葵」法式鐵板燒品牌，藉由高CP值的無菜單料理深獲消費者青睞，去年3家店約貢獻1.2億元營收，看好科技新貴的消費實力，預計今年10月在竹北「享平方」商場開出第四間店，規劃40個座位區。

另一家規劃中的新店，則將進駐高雄義享時尚廣場，看好B館啟用後，可結合五星級飯店、影城、購物與娛樂中心的一站式生活體驗，預期可吸引更多消費人潮。

新天地80周年紀念饗宴推出兩款桌宴，分別鎖定家庭、朋友、企業聚餐需求：「八十傳味・十全饗宴(10人桌)」以龍蝦、魚翅、燒鵝、鮑魚等經典高檔食材，重現台灣傳統桌菜的豐盛儀式感。

「八十風華・五席饗聚(5人桌)」以松露鮑魚、燉飯、披薩等融合菜色，展現台味與時尚的創意結合，適合小家庭與朋友聚會。菜色橫跨傳統與現代，從甘煮鮭魚頭、翡翠干貝銀魚羹到大甲芋頭西米露，道道皆傳遞台灣人熟悉的餐桌記憶，打造「從上一代吃到下一代」的時代餐桌。