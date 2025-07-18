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關稅不確定性高 中鴻8月內銷盤價平盤

中央社／ 台北18日電

繼中鋼宣布8月盤價平盤，單軋廠中鴻今天開出8月內銷熱軋、冷軋和鍍鋅也皆為平盤。中鴻表示，台美關稅協商結果未明，國內又仍處高溫多雨季節，為維持下游客戶接單動能，此次盤價保持平穩；外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，當前在美國關稅影響下，全球經濟不確定仍高，而各地市場已逐步重構貿易模式，預計可改善關稅戰對產業衝擊。

供需方面，中國大陸6月粗鋼日均產量277.3萬噸，降至年內低點；7月15日中國大陸國家統計局表示，針對部分行業過度競爭現象，正制定相關措施，將加強市場秩序規範，後續鋼鐵產量可能持續縮減。

另外，中國大陸第2季GDP成長5.2%優於市場預期，顯示其經濟具基礎韌性，預計隨著官方提振內需、穩定樓市等政策推展，將加速鋼市供需改善。

整體來看，中鴻表示，近期鐵礦砂行情趨強運行，全球最大鋼鐵業者寶武及中國鋼鐵業者鞍本鋼廠新盤調漲，顯示後續鋼價支撐轉強，對鋼市前景審慎樂觀。

鋼鐵 中鴻

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