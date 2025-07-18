三地能源分割儲能業務 新設嘉佑能源 拓展光電與綠電布局

三地能源為落實專業分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力，於今（18）日經審計委員會及董事會決議，通過三地能源儲能事業群分割移轉予新設公司嘉佑能源，嘉佑能源作為新設公司，將發行新股予三地能源股東做為對價。

三地能源表示，分割儲能業務的子公司，包含亨豐能源、綠悠能源、嘉昕能源及盛大儲能，這次分割案將於今年9月4日提請股東臨時會討論，分割基準日暫訂民國114年12月3日，若有異動授權董事會全權處理。

三地能源表示，本次分割標的為三地能源持有的四家儲能子公司長期股權，包含亨豐能源105,050,000股、綠悠能源8,600,000股、嘉昕能源18,600,000股，及盛大儲能科技8,200,000股。

分割標的淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述營業價值後，嘉佑能源預計增資1,354,743,600元，以每股價格10元，發行新股135,474,360股 (即嘉佑能源將按本公司原股東每1股換發新股1股) 予三地能源股東作為對價。

前述嘉佑能源發行股數及換股比例，係參酌三地能源民國114年6月30日分割標的自結財務報表帳面價值及分割換股比例專家意見書訂定，惟實際分割價值，仍應以分割基準日前一日的分割資產及負債帳面價值為準。

配合本分割案，三地能源擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少的股數應以減資基準日實際發行普通股股份數額為準。