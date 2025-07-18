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東元在馬來西亞傳捷報 承攬超大規模資料中心機電工程案

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 即時報導

東元（1504）18日宣布，成功併購馬來西亞NCL Energy機電工程公司後，旋即在當地取得雪蘭莪與新山兩地超大規模資料中心機電工程標案。此批合約合計建置容量達178MW，總值近馬幣1.7億元（約新台幣11.7億元），法人樂觀看待其全球能源與重電市場布局效益正逐步顯現。

董事長利明献指出，本次承接兩項重大工程，彰顯東元在超大規模資料中心的高階技術能力與國際工程整合實力。隨著馬來西亞快速崛起為東南亞資料中心樞紐，本次標案的落袋將有助東元擴大該市場的基礎建設布局。

東元在機電工程市場扮演要角，尤其在超大規模資料中心光纖連接領域，其專業地位備受業界矚目。

東元指出，此次成功承攬雪蘭莪與柔佛新山的資料中心案，將負責伺服器機房安裝、超大規模光纖網通系統設施建置與光纖解決方案施工，此舉展現東元在該領域的深厚技術實力。

東元說明，考量國際科技企業正加速在東南亞部署資料中心，公司將持續爭取全產品線商機，擴大資料中心業務版圖。

東元指出，智慧能源事業群近期在新加坡的資料中心機電工程亦有突破性進展，將安裝全球首條13,864C等級超大規模光纖電纜，藉此強化資料中心效能。

東元表示，公司在新加坡深耕資料中心機電工程逾十年，累積建置量已超過240MW。公司不僅工程經驗豐富，更具備資料中心核心機電產品的生產能力，強調整合國際專案經驗與在地團隊優勢，期能打造智慧能源與機電工程整合的領導品牌。

展望未來，東元表示，將持續深化「綠色能源」、「電氣化」、「節能減碳」及「重點區域發展」四大策略。綠色能源方面，積極爭取離岸風電、儲能及太陽能相關案件，並已取得售電執照。

東元 光纖

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