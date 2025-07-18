合一生技新藥「速必一」 獲印尼食品與藥物管理局核發藥證

合一（4743）18日公告，該公司發展的糖尿病足部傷口潰瘍新藥Fespixon（速必一）查驗登記，已獲印尼食品與藥物管理局（BPOM）核發藥證。

合一生技表示，18日接獲印尼顧問公司通知，該公司的Fespixon查驗登記，已獲印尼食品與藥物管理局（Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM）核發藥證，這項新藥在印尼上市銷售後，合一公司應依據授權合約支付授權方一定比例之銷售權利金。

依據國際糖尿病聯盟（IDF）統計資料，2024年印尼糖尿病人口約2,040萬人，預計2050年將增至2,860萬人，目前糖尿病足潰瘍患者數約200萬人，患者截肢情況日益增加，為重大醫療負擔。

合一生技表示，Fespixon為全球唯一針對糖尿病足潰瘍之病因學，成功研發的全球創新藥，三期臨床試驗與上市後研究證實，可快速促進糖足潰瘍傷口癒合，包括各種難癒性傷口，並具有藥物經濟學優勢。合一生技的傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，已於2025年取得國際主要糖尿病國家與地區市場准入，目前持續進行各國商化洽談中。