快訊

曾是「木蘭女足」一姐！周台英昔日經歷曝光 今涉台師大抽血案爭議

專訪／「人不是為了恨在活」送別家暴前夫 鮑正芳淡然回首吐心聲

合一生技新藥「速必一」 獲印尼食品與藥物管理局核發藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

合一（4743）18日公告，該公司發展的糖尿病足部傷口潰瘍新藥Fespixon（速必一）查驗登記，已獲印尼食品與藥物管理局（BPOM）核發藥證。

合一生技表示，18日接獲印尼顧問公司通知，該公司的Fespixon查驗登記，已獲印尼食品與藥物管理局（Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM）核發藥證，這項新藥在印尼上市銷售後，合一公司應依據授權合約支付授權方一定比例之銷售權利金。

依據國際糖尿病聯盟（IDF）統計資料，2024年印尼糖尿病人口約2,040萬人，預計2050年將增至2,860萬人，目前糖尿病足潰瘍患者數約200萬人，患者截肢情況日益增加，為重大醫療負擔。

合一生技表示，Fespixon為全球唯一針對糖尿病足潰瘍之病因學，成功研發的全球創新藥，三期臨床試驗與上市後研究證實，可快速促進糖足潰瘍傷口癒合，包括各種難癒性傷口，並具有藥物經濟學優勢。合一生技的傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，已於2025年取得國際主要糖尿病國家與地區市場准入，目前持續進行各國商化洽談中。

糖尿病 合一 印尼

延伸閱讀

手搖飲點無糖就健康了？醫提醒「糖分陷阱」：數年後讓你糖尿病、脂肪肝

《詭妾》導演夢見印尼「南海女神」 20年執念打造最詭異情婦

印尼關稅降至19% 鴻海、和碩早有布局 受惠大

川普：將宣布一些不錯協議 對其餘逾150國徵同樣關稅

相關新聞

中央社宅第2季1,470戶招租超搶手 吸逾9千件申請

中央社會住宅第2季共釋出1,470戶，吸引申請踴躍，7月9日截止前共收到9,322件申請案，預計10月9日舉辦公開抽籤，...

高雄港國際郵輪今年艘次成長近倍 喜迎郵輪經濟榮景

高雄港國際郵輪業務迎來亮眼成績！今年全年預報達107艘次，較113年59艘次大幅成長逾80%。而在下半年更將預計迎接71...

好市多創意料理風潮崛起 懶人逛一圈也能變身廚神

當消費者普遍將好市多視為「買多多、囤多多」的代名詞時，實際上某些高手已經開啟了另一種「懶人創意料理」的消費模式。最近網友...

SCFI運價指數連六跌！四大主要航線全下跌 遠東至美東線跌幅逾一成

美國對各國的對等關稅陸續出爐，全球的貨量還未見放量，運價指數連六跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於18日出...

華新麗華加碼投資英國 創台英夥伴關係新里程碑

華新麗華（1605）（以下簡稱華新）宣布其英國子公司 Special Melted Products（以下簡稱 SMP）...

華新麗華啟動 SMP 英國擴產計畫 聚焦航太與能源高值應用

華新（1605）18日公告，旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。