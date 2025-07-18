台北夏季旅展開跑 受日圓持續走貶日本旅遊買氣湧現

STE台北夏季旅展18日開跑，旅天下聯合國際旅行社表示，首日訂單量較去年同期成長約一成，展現穩健的成長動能。受到日圓持續走貶，以及日本地震預言退燒等因素影響，日本線產品掀起報復性購買熱潮，成為本屆旅展最熱銷主力。其次為歐洲線與東南亞線，分列第二、三名。熱門日本行程包括北海道函館、九州秋季賞楓與冬季賞雪系列，皆深受旅客青睞。

旅天下表示，19日適逢旅展首個周末假期，將持續推出多款限量優惠商品，包括「日本東京茨城迪士尼4日」每人18,888元起，以及賞楓行程「日本花卷威斯汀纜車遊船5日」29,999元起，預期將帶動周末人潮與買氣，續創銷售高峰。

此外，旅天下聯合國際旅行社發言人許哲郎表示，日本大地震預言過後，近期日本進單量增加，更創下歷史單日最高進單量，單日進單量比過往成長3成。至於在2025下半年新增國定連假，帶動旅遊規劃的彈性與頻率，看準連假帶動旅遊動能，加重布局下半年與明年市場，即日起至7月31日啟動夏季線上旅展，並將於7月18日至21日參與2025年STE台北國際夏季旅展，以「10在好玩，旅天下帶你飛」為主題，祭出「清倉一口價、早鳥最高折1.5萬元、揪人優惠、STE現場搶購」四大好康。

另外，可樂旅遊則指出，受惠於日幣、韓幣為近年來最低點，民眾對於日韓旅遊熱度持續上漲；長線則有冬季「歐洲不思議」系列團，售價約落在5至6萬區間，吸引不少民眾眼光。明日即將迎來旅展首個周末，可樂旅遊推薦韓國「FUN濟州5日」買一送一，翻玩神話雙樂園，每人不用萬元！長線則首推「限量英國8日」旅展價最低51,900元起。