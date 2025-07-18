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Global Mall暑假買氣升溫 卡有利、車展三連發吸客、拚業績成長10%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

不受關稅、出國潮影響，Global Mall今年上半年業績增長達5%，接力為下半年成長動能衝刺，力拚暑假消費熱潮，「SUMMER WORKSHOP」檔期推三大超值攻略，加碼祭線上線下同累高回饋、跨店漫遊同樂抽獎、會員獨享限定好康，回饋力道更甚歷年暑假檔期，預計暑期整體業績成長10%。

Global Mall廣受好評的「夏日卡有利最高6%回饋」活動，今年再升級，擴大全通路同累、合作銀行高達十家，即日起至8月31日，會員可於全台實體八店及環球Online同步累積消費，刷指定銀行信用卡單卡累計滿15,000元享4%回饋、滿30,000元享5%，使用Global Mall聯名卡再加碼1%，最高可享6%回饋。另，因應暑假出遊熱潮，車站店-板橋車站、南港車站與新左營車站同步推出「車站漫遊三重送」，跨店累計消費滿額即可兌換好禮、享點數加倍贈與抽韓國機票。

同時全台八店也祭出「會員限定點數加倍贈」，即日起至8月17日單筆滿2,000元，一星會員加贈50點，二、三星會員加贈100點（原100元贈1點），最高相當於5倍回饋，再搭配13家銀行滿額禮、6大電支回饋，以及休閒服飾、涼夏家電、防曬保養品、親子玩具等優惠7折起，加上以跨世代夢想車展為主軸，力推三大主題「迷你小車模型收藏展」、「經典鐵道模型展」、「極速超跑展」，打造跨世代記憶，預計暑期整體業績成長10%。

同時因應暑假出遊潮，位於多鐵樞紐的車站店-板橋車站、南港車站與新左營車站即日起至8月31日同步推出「車站漫遊三重送」，第一重只要至任二車站店單筆消費滿200元，即可兌換零錢包或環保餐具組等；第二重為於車站任二店消費合計滿5,000元即贈限量會員點數200點；符合第一重、第二重的會員還可參加韓國機票抽獎(機票價值8,990元，乙名)，出遊之餘，還可享好康。

此外，自今年推出會員分級以來，帶動會員消費業績成長近10%，暑假檔期再祭出「星級會員點數加倍贈」，即日起至8月17日單筆滿2,000元，一星會員加贈50點，二、三星會員加贈100點（原100元贈1點），最高相當於5倍回饋。Global Mall會員分級制度今年起推出，成為APP會員即可獲得一星資格，二星會員累積消費滿10,000元、三星會員則為累積消費滿50,000元即可升等，採季度消費滿額即可升等。

漫遊 消費 暑假

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