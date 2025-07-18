好市多創意料理風潮崛起 懶人逛一圈也能變身廚神

當消費者普遍將好市多視為「買多多、囤多多」的代名詞時，實際上某些高手已經開啟了另一種「懶人創意料理」的消費模式。最近網友們紛紛在社群平台分享「如何把好市多吃得像在開餐廳」的生活神技，從冷凍食材到港式燒臘，樣樣都能成為廚房裡的畫龍點睛之筆。

「我媽就是會買一整袋冷凍的青森帆立貝，煮泡麵、打湯、炒飯、炒麵都能加，瞬間讓原本超普通的料理高級感爆棚！」一名網友如此分享，而留言區也隨即引爆熱烈討論，大家紛紛丟出自家秘技：「我也很愛買冷凍蟹管肉，打湯、煮麵都超讚！」「高湯包真的方便，我現在什麼都加！」

不只食材搭配有創意，連份量問題也有妙招。「我都會買了跟朋友拆著分，一起分擔更划算」「馬芬看起來好好吃，但一包真的太多…卡位問問大家糕點類怎麼吃比較不會膩！」甚至連冷凍保存技巧都被翻出來：「我冷凍蔬果都會分裝，想吃拿一包，很方便！」

而近期最受關注的，莫過於好市多新推出的港式燒臘系列，被網友封為「懶人救星」：「那個肉是港式燒臘嗎？我上次吃超驚豔的，完全是外帶便當等級！」搭配白飯、炒青菜，一份飯店等級的便當在家就能輕鬆完成。

但要在好市多生存，創意才是真本事！「真的要夠創意，不然吃到最後會膩啊」「我都喜歡大包裝便宜又划算，但重點是要會變出新吃法」「我上次在脆上看到大家分享一堆創意吃法，可惜沒存到，好後悔！」

連原本讓人猶豫的抹醬也被熱烈討論起來：「好奇大家買抹醬都怎麼吃啊？我超想買，但家裡吃得不多又怕過期QQ」看來從甜點、鹹食到醬料，好市多的每一樣商品背後，都潛藏著無限的「變身潛力」。